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北港大排治水剩最後1哩路 淹水難逃的輪椅阿伯也關切

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
水利署第五河川局今天到水林鄉溪墘村說明新大排最後一哩的收尾工程，連幾位坐輪椅的長者也到場關切並希望早日解決水患。記者蔡維斌／攝影
水利署第五河川局今天到水林鄉溪墘村說明新大排最後一哩的收尾工程，連幾位坐輪椅的長者也到場關切並希望早日解決水患。記者蔡維斌／攝影

攸關雲林縣北港和水林地區排水被視為治水主動脈的新街大排，從102年至今共投注達六億餘元治理，整條水系大致完成，沿線的北港滯洪池更發揮防汛功效，如今只剩下游的水林鄉溪墘段仍淹水，發現是分支中小排問題，五河局將動工把最後一哩路完成，讓整條水系治理臻於至善，解除長年水患。

立委蘇治芬今天偕同水利署第五河局長莊曜成、雲林縣議員蔡岳儒、水林鄉長許山埜、前北港鎮長張勝智、北港鎮代許玉明、水林鄉代蔡東富、吳建融、溪墘村長鄭振裕等人，在水林溪墘抽水站旁舉行新街大排下游段支線排水改善應急工程開工說明會，吸引大批民眾關心。

溪墘村位於雲林縣水林鄉，南邊以北港溪與嘉義縣相鄰、溪墘村居民早年均居住於北港溪河床内，豪雨期間易受溪水暴漲及海水漲潮等影響造成災害。

蘇治芬說，新街大排是北港和水林的排水命脈，早年失修逢雨必淹是兩鄉鎮一大禍害，從八年八百億的治水一路走來，她還曾為治水中斷，跑到中央下跪，幸好跪出後來的六年六百億的綜合治理計畫，讓中途斷炊的治水計畫得以延續，如今從整條水系治理已大致完成。

蘇治芬說，尤其北港滯洪池的完成，讓使整條水系從水惡魔變成美麗的水岸景點，只是最近經常接獲陳情指上中游開始過好日子，唯獨下游的溪墘區淹水依舊，強降雨村內排水宣洩不及，淹水嚴重，因此再向中央爭取前瞻經費辦理「新街大排下游段支線排水改善應急工程」。

縣議員蔡岳儒說，和安國小周邊道路逢雨必淹，退水總要三天以上，主要是村子附近的水排不出去，整條新街大排都治理好了，卻留下個小尾巴，實為美中不足。前北港鎮長張勝智也以同理心強調，不能只讓上游的北港不淹水，而犧牲下游的人，期待整條水系有好的收尾。

五河局長莊曜成說，這次工程主要是打通箱涵，讓庄內的水可順流到新街大排並由抽水站導入北港溪，希望趕在今年汛期前完工，解決溪墘淹水問題。同時對於村長所提村子進出要道的防汛道坑洞顛簸問題，五河局表示會一併處理。

水利署第五河川局長莊曜成（左二）今天到水林鄉溪墘村說明新大排最後一哩的收尾工程，將趕在今天雨季前完工。記者蔡維斌／攝影
水利署第五河川局長莊曜成（左二）今天到水林鄉溪墘村說明新大排最後一哩的收尾工程，將趕在今天雨季前完工。記者蔡維斌／攝影
新街大排整條水系已大致完成，只剩下游出水口的溪墘村一帶未治理，五河局表示將會盡快趕在汛期前，把最後一哩水路完成。記者蔡維斌／攝影
新街大排整條水系已大致完成，只剩下游出水口的溪墘村一帶未治理，五河局表示將會盡快趕在汛期前，把最後一哩水路完成。記者蔡維斌／攝影

北港 淹水 治水

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