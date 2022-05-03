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送媽媽健康青春好禮！媽祖醫院推出更年婦女回春術

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
迎接母親節，在北媽祖醫院出生又回到醫院服務的護理人員，接受接生婆的資深婦產科主任鄭希彥（左）的祝福，格外溫馨。記者蔡維斌／攝影
迎接母親節，在北媽祖醫院出生又回到醫院服務的護理人員，接受接生婆的資深婦產科主任鄭希彥（左）的祝福，格外溫馨。記者蔡維斌／攝影

迎接母親節，雲林縣北港媽祖醫院今天除由院長吳錫金帶領發送康乃馨給病患和護理人員，同時在該院出生且又回到醫院服務的「親子檔」護理人員，也在醫院「資深產婆」的婦產科主任鄭希彥見證下，接受眾人祝福，備感溫馨。

婦產科主任鄭希彥也引介最新的「婦女陰道活化細胞治療術」，透過現代化的雷射治療，可安全解決許多婦人尿失禁及陰道乾澀萎縮、組織流失所引發的多項婦女病，讓更年期媽媽得以健康回春，可說是最好的母親節禮物。

鄭希彥進一步說明指出，婦女進入更年期後，卵巢功能衰退而雌激素濃度大幅下降，導致陰道黏膜萎縮乾澀，結締組織內膠原蛋白流失，陰道減少彈性與濕潤度，產生外陰搔癢、性交疼痛、甚至漏尿等生殖泌尿道症候群。

他指出，這些病症容易打擊婦女的生活品質與自信心，醫院引進最新的陰道雷射治療，可解決這些困擾，藉著科技治療，讓停經後的婦女可再回到年輕時的樂活。

鄭希彥說，陰道雷射用於治療生殖泌尿道症候群已逐漸風行，此方法兼顧局部治療及非賀爾蒙藥物的安全性。是以雷射光束360度汽化剝離老舊的黏膜組織，再利用雷射熱能刺激黏膜下層新膠原蛋白、彈力纖維再生、玻尿酸再生，使陰道內壁增厚，促使陰道壁含水度提高與血管新生，恢復原有酸鹼值，幫助黏膜恢復健康狀態、讓婦女重拾自信與幸福感。

據了解，這項治療術自費但費用並不高，若有相關病症問題，可洽詢醫院婦產科。

迎接母親節，在北媽祖醫院出生又回到醫院服務，連同第二代也在同院服務，母女檔接受祝福，格外溫馨。記者蔡維斌／攝影
迎接母親節，在北媽祖醫院出生又回到醫院服務，連同第二代也在同院服務，母女檔接受祝福，格外溫馨。記者蔡維斌／攝影
婦產科主任說明婦女回春術的治療方式。記者蔡維斌／攝影
婦產科主任說明婦女回春術的治療方式。記者蔡維斌／攝影
迎接母親節，多位在北媽祖醫院出生又回到醫院服務的護理人員，接受祝福，格外溫馨。記者蔡維斌／攝影
迎接母親節，多位在北媽祖醫院出生又回到醫院服務的護理人員，接受祝福，格外溫馨。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖醫院長吳錫金發送康乃馨給每位婦女，祝福母親節快樂。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖醫院長吳錫金發送康乃馨給每位婦女，祝福母親節快樂。記者蔡維斌／攝影
迎接母親節，在北媽祖醫院出生又回到醫院服務的護理人員，接受祝福，格外溫馨。記者蔡維斌／攝影
迎接母親節，在北媽祖醫院出生又回到醫院服務的護理人員，接受祝福，格外溫馨。記者蔡維斌／攝影

婦產科 母親節

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