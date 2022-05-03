雲林推出母親節「5夠大心」 提供婦女1站式健檢服務

母親節將至，雲林縣府今年以顧健康為主題推出「5夠大心」貼心健康篩檢，從「1大心」到「5大心」項目，包括提供乳房、子宮頸1站式服務，方便職業婦女受檢還可抽獎，鼓勵全民為婦女顧健康。

為擴大婦癌篩檢量能，雲林縣推出「5夠大心」消除婦癌1站式健檢服務， 縣長張麗善指出，衛福部資料，雲林10大癌症發生人數3692人，乳癌299人、子宮頸癌70人，分別位居第1及第7名，且婦癌發生率有年輕化趨勢，呼籲各不同年層的婦女要善用政府免費健檢，早發現早治療保健康。

昨天1站式「5夠大心」正式啟航，由副縣長謝淑亞主持，全國乳癌病友協會理事長黃淑芳帶領癌友分享抗癌心路歷程，其中雲林癌友李玉英勇敢走出生命低潮，投身公益號召組成西平花鼓隊，舞出新生命。