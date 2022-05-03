雲林推出母親節「5夠大心」 提供婦女1站式健檢服務
母親節將至，雲林縣府今年以顧健康為主題推出「5夠大心」貼心健康篩檢，從「1大心」到「5大心」項目，包括提供乳房、子宮頸1站式服務，方便職業婦女受檢還可抽獎，鼓勵全民為婦女顧健康。
為擴大婦癌篩檢量能，雲林縣推出「5夠大心」消除婦癌1站式健檢服務， 縣長張麗善指出，衛福部資料，雲林10大癌症發生人數3692人，乳癌299人、子宮頸癌70人，分別位居第1及第7名，且婦癌發生率有年輕化趨勢，呼籲各不同年層的婦女要善用政府免費健檢，早發現早治療保健康。
昨天1站式「5夠大心」正式啟航，由副縣長謝淑亞主持，全國乳癌病友協會理事長黃淑芳帶領癌友分享抗癌心路歷程，其中雲林癌友李玉英勇敢走出生命低潮，投身公益號召組成西平花鼓隊，舞出新生命。
謝淑亞說，未來各鄉鎮市衛生所提供每季定點定時1站式健檢服務，並採預約方便職業婦女受檢，更把乳房、子宮頸抹片及口腔黏膜、糞便潛血等4大高CP值檢查送進社區「村里走透透」。社區設立防癌領航員及素人說客，強化防癌正確知識，同時鼓勵國中女生揪媽媽接種9價HPV疫苗還可抽獎，福利多多「5夠大心」。
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