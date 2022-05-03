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家樂福新營仁德店贊助 市府公所母親節活動蛋糕贈弱勢

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
家樂福台南新營、仁德店參與市府、關廟公所母親節蛋糕贈弱勢。記者周宗禎／翻攝
家樂福台南新營、仁德店參與市府、關廟公所母親節蛋糕贈弱勢。記者周宗禎／翻攝

家樂福台南新營店今天贈南市實物銀行新營分行母親節蛋糕，為弱勢媽媽祝賀打氣。台南仁德店則是與關廟區公所、祥頂實業合作，明天起到6日共3天上午10點、下午3點在關廟區公所廣場前發放每戶一份蛋糕。

市府表示，家樂福新營店今捐贈55個母親節蛋糕，透過實物愛心銀行新營分行轉贈給受助戶，讓弱勢媽媽們提前感受母親節的氣氛。黃偉哲市長感謝家樂福新營店連續3年捐贈實物愛心銀行新營分行母親節蛋糕，讓弱勢家戶與家人能一起歡度母親節，感受社會溫暖。

關廟區公所表示，公所行善團、祥頂實業與家樂福仁德店合作，母親節前夕針對關廟區單親弱勢族群，分送每家一份蛋糕。

關廟區公所表示，在地企業家祥頂實業董事長薛文祥，長久一直熱心社會公益，在關廟區默默投入關懷弱勢及社會捐助，贈蛋糕活動已連續8年，

區長李賢村表示，發放對象為關廟區弱勢單親家庭共152戶，希望藉蛋糕捐贈活動拋磚引玉，讓更多弱勢家庭能共渡5月溫馨母親節。

市長黃偉哲表示，公部門資源有限，民間力量無窮，期盼更多社會愛心人士、企業及團體能夠共襄盛舉，幫助更多弱勢民眾，為使有限社福資源運用發揮更大效益，社會局除建置實物愛心銀行，108年建置公益平台(https://ri.tainan.gov.tw/)，提供相關弱勢家戶需求，有興趣市民可上該平台加入會員共同參與助人行列，相關問題洽詢社會局社會救助科電話06-2995686。

母親節 愛心 家樂福

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