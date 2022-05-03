兩億兩年整修歸仁文化中心！開幕前屋頂漏水 文化局澄清

台南市南關線地區藝文重鎮歸仁文化中心，耗資兩億元兩年整建即將重新開幕啟用，昨天一場小雨卻傳出屋頂漏水；因為前兩天文化局才盛大舉辦謝土活動，漏水消息傳開後地方一陣嘩然。

市府下午發佈新聞表示：文化局正協同承包商進行開館前最後階段的各部巡檢及補強。有關網傳大廳戶外雨遮漏水，即屬巡檢期間欠點補強的環節，文化局也已即時請承包商完成檢修；整體工程尚在完工確認階段，各項欠點文化局皆紀錄交工程單位限時改善，嚴格把關工程品質。

市府表示，昨天歸仁文化中心新建「大廳戶外雨遮發生些微漏水狀況，經查係2樓玻璃門塗裝矽利康不夠密合黏實，以及外側鋼板未與1樓屋簷接實」；趁今日中午雨勢停歇，營造廠商就立即派駐高空作業車搶修，並一併檢視及修復新舊建物交接處。「文化局做為業主，亦持續積極督導，確保此項南關線民眾眾所期待的工程如期如質完成」。