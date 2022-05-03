斗南越光米第一批空包彈 農委會今起公告現金救助

雲林縣斗南鎮今年四月低溫影響，導致越光米與其他米種都有空包彈情形，由立委劉建國爭取農委會農損救助，經斗南鎮農會與農糧署到場勘災後，今農委會公告以每公頃1萬8千元現金救助越光米天然災損，維護農民權益。

糧食廠長張耀裕說，越光米是斗南大宗農產品，種植面積300公頃，每年分7批種植分散風險，目前第一批有部分空包彈情形，其餘正常結穗，農委會公告災損達2成以上可申請救助，鼓勵農民若災損達標準可盡快向公所申請。

劉建國說，斗南地區越光米因四月上旬低溫，造成遲發性稻米不黏實，受害面積占3成7以上，損害程度逾3成，邀集農糧署副署長姚志旺、農改場場長楊宏瑛等人到場勘災，並請農委會公告現金救助，減少農民損失。