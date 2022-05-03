台南凱旋路拓寬不敵缺工、物料上漲 連續流標

台南市政府歷經多年努力，獲得居民同意，完成土地徵收，將拓寬東區凱旋路尾延伸至林森路工程，卻因缺工及物料上漲再度流標，市議員蔡筱薇今天表達關心，工務局表示正努力媒合招商，希望年底前能開通。

蔡筱薇指出，凱旋路尾緊鄰後甲國中，此段道路狹窄，若完成拓寬，可串聯南紡夢時代、平實區域、台南火車站等東區重要地標，具有極大的交通效益，但拓寬工程卻流標，令人擔心無法在年底前完工。

她表示，近期建築成本雖大幅提升，但是公共工程進度絕對不能落後，希望工務局可以重啟招商程序，在今年底前完工。

工務局指出，凱旋路、林森路延伸段工程因面臨缺工及物料上漲，工程已經流標兩次，正積極研討相關行政程序及媒合招商，希望能在年底前完成開通工程。開闢長度約205公尺，寬度15公尺，工程總經費約4500萬元。