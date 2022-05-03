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影／台南仁德長照機構開幕 黃偉哲：區區有日照已達標

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南仁德綜合長照機構開幕，黃偉哲：區區有日照已達標。記者周宗禎／攝影
台南仁德綜合長照機構開幕，黃偉哲：區區有日照已達標。記者周宗禎／攝影

台南市北仁德第一家綜合長照機構「長園」今天開幕，提供日間照顧、居家服務、日照喘息、居家喘息、交通接送等服務並結合仁德區公所提供社區長者關懷、送餐等服務；台南市長黃偉哲今天與地方民代剪綵。

台南全市各區已成立93個市府特約日照機構，中央設定「一國中一日照中心」目標，全市63國中學區已設置51個，完成率81趴，其餘籌備中只剩東原國中學區還未有業者配合；黃偉哲表示，他任內「區區有日照、溫暖大台南」的市政願景，已落實達標，將持續結合民間力量，將長照服務效益推展極大化。

黃偉哲感謝荷園機構配合為仁德歸仁等新豐地區老人提供更好服務。他表示，老人照顧應以全人、在地老化及多元連續性服務為原則，發展社區整體照顧體系，強化社區生活，讓長輩們日常生活照顧、餐飲服務、心理支持、交通接送、社會參與等需求都能完善，台南才能邁向健康樂活的高齡城市。

仁德區長黃素美說，機構成立前即不斷溝通，希望能秉持著社會責任，與公所公私協力服務轄內長者，就近使用長照資源，並服務鄰近各里列冊獨居老人，提供關懷訪視服務。經過了一年多的努力，終於盼到了北仁德第一家綜合長照機構成立，「內心的喜悅不言而喻」。

「長園」主要提供社區及居家式照顧服務。社區式日間照顧服務長輩白天在日照中心，有社交空間及照顧，晚上回家與子女同住；居家式照顧由機構派居服員至家中提供服務。日間照顧服務區域為台南全區，居家服務則涵蓋仁德、歸仁及永康三區。

社會局長陳榮枝表示，這次在仁德區開幕長園是綜合日間照顧中心，提供全方位的服務，滿足社區長者多元個別照顧需求、提升生活品質安心終老，落實在地老化政策。

台南仁德綜合長照機構開幕，黃偉哲：區區有日照已達標。記者周宗禎／攝影
台南仁德綜合長照機構開幕，黃偉哲：區區有日照已達標。記者周宗禎／攝影

台南 長照 黃偉哲

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