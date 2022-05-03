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斗南前瞻4600萬 改善西側基礎建設 平衡東西兩側發展
雲林縣斗南鎮國道一號西側長期未發展，雖台78號高架橋下有廣闊腹地，卻未善加利用，空間老舊、缺乏照明，大東國小與鎮立幼兒園的通學步道顛簸不平，他里霧生態公園步道年久失修；縣府與公所向營建署爭取前瞻計畫4200萬元，自籌700多萬元，改善斗南鎮西側4處道路鋪面及照明，並興建無障礙設施。
工務課長曾春渾說，這次計畫包含四處，港墘路與土庫路新增人行道、行穿線及無障礙坡道，大東國小及鎮立幼兒園新增人行道、無障礙坡道及改善通學步道，他里霧生態公園改善照明、水域棧橋及步道，快速道路78號高架橋下改善舖面、照明及新增休憩、停車空間，並規畫預留風雨球場空間，預計今年5月開工，工期180天，年底前可完工。
大東里長沈永靖說，斗南鎮西側無論是道路或產業發展都比東側落後，導致人口一直外流至東側，盼逐步建設斗南西側大東、埤麻、新厝等里，從此計畫開始延伸，擴大斗南生活圈，讓西側發展上軌道，使人潮回流。
鎮長沈暉勛說，常聽斗南鎮西側居民抱怨沒公園，但西側並無公所土地可興建公園，於是利用台78線高架橋下公共空間，打造成居民休憩空間，目前先利用前瞻經費先做舖面、照明、停車及休憩空間，未來也保留空間成立斗南鎮西側第一間風雨球場，讓民眾可以來散步、運動。
鎮民代表陳大華說，台78號高架橋下十分涼爽，時常有民眾到此散步，若未來舖面及照明完成後，也希望橋下可以新增運動器材，讓環境更加完善。
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