年過半百轉業仍可領40K 他在鋼鐵機台裡找回人生

年近花甲的雲林縣勞工林森榮，鮮少說話不善表達，是朋友公認的「省話一哥」，30多年來工作不穩定，換職如換衣，最近透過虎尾就業中心引介進入一家傳統鋼鐵廠，每天和「隆！隆！」的機械對話，他笑說原來這才是他想要的工作伙伴，真是「知音難尋！」

走進這家被稱「3K產業」的傳統鋼鐵鑄造廠，這位同事、老闆眼中的「省話阿北」，默默在沖壓機台前，和他的最佳搭檔，演奏著「隆隆…隆隆…」的音樂篇章，並沈醉鋼硬旋律中，30多年來職場的落寞失意，全被捲進機械，化為他美妙的作品。

57歲的林森榮，年輕時沒穩定工作，隨著年歲增長想要安定下來，卻因學歷加上中高齡，求職屢屢碰壁，直到最近在虎尾就業中心協助下，走出陰鬱，引介到虎尾松竹利公司，重新進入職場。

除了找到他喜愛的鋼鐵鑄作工作，加上勞動部推出的「雙金獎勵」，即缺工就業獎勵最高可領10萬8千、安穩僱用就業獎勵最高2萬元，讓他月薪逾40K，是他多年來最高薪水收入，讓他找回自信，更擁有穩定生活。

沖壓機台在他心中就像音樂人的鋼琴，他愈彈愈起勁，工作不久就讓他變身鋼鐵廠的「沖壓一哥」，沖壓差事不輕鬆，但他樂於其中，全在於心的轉念，所以他一點都不覺辛苦，工作中找到成就感，他用簡單一句「不要看輕自己」勉勵和他一樣曾經迷惘的求職人，千萬不要受年紀牽絆，要給自己機會。

虎尾就業中心主任張春美表示，許多產業面臨缺工困境，勞動部推出缺工就業、安穩僱用獎勵雙金措施，媒合產業找到穩定的人力資源。

她說，求職的勞工只要符合連續失業30日以上或非自願離職身分，向就業中心辦理求職登記，經推介符合限定行業職缺，並連續就業30日以上，便可申請缺工就業獎勵；每月核給5千元至7千元，申請最長可達18個月，最多可領10萬8千元。