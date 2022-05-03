台南古蹟再添3處 嘉南大圳3座渡槽橋入列

台南市再增加3處古蹟與1處歷史建築，經過4月的古蹟審議會議決定，將嘉南大圳八掌溪渡槽橋、嘉南大圳急水溪渡槽橋、嘉南大圳龜重溪渡槽橋3處設為市定古蹟，北門區北門嶼陳家古厝為歷史建築。

台南市文化資產管理處指出，嘉南大圳迄今仍為雲嘉南地區農業水利灌溉的命脈，走過百年的嘉南大圳水利系統共有7座渡槽橋，其中南幹線3座渡槽橋（官田溪渡槽橋、渡仔頭溪渡槽橋、曾文溪渡槽橋）已於2014年指定為古蹟。

而北幹線4座渡槽橋，朴子溪渡槽橋已改建，舊橋僅存橋墩，餘3座渡槽橋：八掌溪渡槽橋、急水溪渡槽橋、龜重溪渡槽橋，在4月的審議會中，決議指定為市定古蹟。

文資處指出，嘉南大圳舊有渡槽橋近年一直有改建的聲音，在各方的努力下，2009年將烏山頭水庫暨嘉南大圳水利系統指定為文化景觀，之後2014年再指定3座渡槽橋為古蹟，2020年剩下的3座渡槽橋又有改建計畫，文資處邀請審議會委員現勘，最近決議保留，將盡快公告登錄。

文資處表示，這次指定為古蹟的3處渡槽橋，至今都仍然有輸水的功用，將嘉南大圳百年歷史完整保留。國內之前並有聲音，認為嘉南大圳是國內最有希望登錄為聯合國世界遺產的古蹟之一。

而台南市原有143處古蹟，再加3處後為146處；歷史建物則有85處，再加1處為86處。

而位於北門區北門國小旁的北門嶼陳家古厝為閩式傳統合院，其木構架未施彩繪，頗具日式建築風格，具地區性建造物類型之特色，經審議會決議登錄為歷史建築。