疫情燒進嘉縣府 防疫清消設洽公區暫停母親節表揚大會

疫情升溫，嘉義縣連日來陸續有公務員、警察、學生染疫，昨天又傳出建設處某科長、朴子市農會總幹事田志強快篩陽性確診，因田志強昨天曾到縣府，擔心病毒擴散，縣府上午大清消，設民眾洽公區，也暫停母親節表揚大會。

田志強昨天下午快篩陽性，PCR檢驗確診，檢驗前，田到縣府農業處開會，到縣長室拜訪，與縣府多名人士交談，未與縣長翁章梁接觸，讓接觸人員剉咧等。

縣府防疫長、秘書長羅木興指示行政處，進行縣府大樓、創新學院清潔消毒，加強公共區域與會議室清消，目前民眾、廠商洽公到縣府大門，需登記，以紅外線測量體溫。