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鳳梨盛產台南市府媒合認購千箱 黃偉哲:別送記者消防隊

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南鳳梨盛產，市府媒合企業團體認購1000箱、12噸贈送弱勢與防疫人員。記者周宗禎／攝影
台南鳳梨盛產，市府媒合企業團體認購1000箱、12噸贈送弱勢與防疫人員。記者周宗禎／攝影

台南鳳梨正盛產，市府媒合企業團體認購，獲得多家企業響應，共認購了1000箱、重12噸的鳳梨，捐贈給台南市政府分送給低收入戶、弱勢團體以及辛苦的防疫人員。

市長黃偉哲上午參加山上區鳳梨行銷活動，推廣俗稱「甜蜜蜜鳳梨」的台農16號鳳梨，呼籲大家以行動力挺山上農產，讓更多人能品嘗到甜蜜蜜鳳梨的健康美味。

黃偉哲說，謝謝企業疼惜農民，知道這個好的農產，能夠把這麼多山上的好鳳梨推廣給客戶，這點真的感謝。另外有一個小小的建議，鳳梨真的是很重要又很好，對防疫有幫助，但是鳳梨要看人來送，譬如說鳳梨不能送給記者，記者就是新聞會太多，那太多新聞跑不完，鳳梨不能送給消防隊，太旺不行，消防隊出勤任務不能太多，所以要看人來送。

但是基本上我們買來吃都沒問題的，買來送給我們一般的很多很好的客戶都沒問題的，所以說希望把好東西送給好朋友，把好東西好鳳梨送來做防疫，送來增加抵抗力、增加免疫力，這是很好的事。

黃偉哲表示，山上區盛產的甜蜜蜜鳳梨」口感滋味有別關廟的17號金鑽鳳梨，成熟時的果肉纖細多汁，非常受消費者喜愛，市府農業局上個月在北部行銷山上鳳梨，創下2小時賣出超過7千箱的好成績，顯示山上鳳梨的好品質，受到消費者肯定。

山上區公所表示，今年因天候良好，鳳梨盛產，品質也非常好，喜愛鳳梨的民眾，歡迎直接洽山上區農會供銷部，電話06-5783649或洽正豐果菜生產合作社林理事長電話：0932-701491訂購。

山上區農會表示，有推出多樣的鳳梨農特產品，如鳳梨酥、愛鳯醬蔭豆鳳梨、鳳梨果乾等，讓更多人認識山上鳳梨的美味。區公所也將於本周六7日上午舉辦「鳳梨採果樂~推廣食農教育」，歡迎民眾洽區公所報名。

台南鳳梨盛產，市府媒合企業團體認購1000箱、12噸贈送弱勢與防疫人員。記者周宗禎／攝影
台南鳳梨盛產，市府媒合企業團體認購1000箱、12噸贈送弱勢與防疫人員。記者周宗禎／攝影
台南鳳梨盛產，市府媒合企業團體認購1000箱、12噸贈送弱勢與防疫人員。記者周宗禎／攝影
台南鳳梨盛產，市府媒合企業團體認購1000箱、12噸贈送弱勢與防疫人員。記者周宗禎／攝影

鳳梨酥 黃偉哲 台南

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