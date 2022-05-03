嘉南大圳走過百年 6座渡槽橋列市定古蹟
走過百年的嘉南大圳水利系統擁有7座渡槽橋，其中3座民國103年指定為台南市定古蹟，另3座也在今年4月被指定為市定古蹟，僅朴子溪渡槽橋已改建，舊橋只剩橋墩，未具文資身分。
台南市文化資產管理處人員今天告訴中央社記者，台南市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會，今年4月決議指定「嘉南大圳八掌溪渡槽橋」、「嘉南大圳急水溪渡槽橋」、「嘉南大圳龜重溪渡槽橋」為市定古蹟，另登錄北門區「北門嶼陳家古厝」為歷史建築。
孕育嘉南平原為台灣重要穀倉的嘉南大圳，已走過百年，如今仍是雲嘉南地區農業水利灌溉命脈，這個水利系統共有7座渡槽橋，其中南幹線的官田溪渡槽橋、渡仔頭溪渡槽橋、曾文溪渡槽橋，已於103年指定為市定古蹟。
北幹線4座渡槽橋中，朴子溪渡槽橋已改建，舊橋僅存橋墩，餘下的八掌溪渡槽橋、急水溪渡槽橋、龜重溪渡槽橋，也被指定為市定古蹟。
渡槽指的是跨越山谷、道路、水道的檣樑式水槽，渡槽橋就是輸送管道水流跨越河道、溪溝、圳溝和道路的架空水槽橋樑。
嘉南大圳7座渡槽橋，由南至北分別是南幹線的曾文溪渡槽橋、渡仔頭溪渡槽橋、官田溪渡槽橋，及北幹線的龜重溪渡槽橋、急水溪渡槽橋、八掌溪渡槽橋、朴子溪渡槽橋，日治時期1928年至1930年陸續建造完成，主要以桁架鋼樑鑄成輸水槽。
7座渡槽橋以施工及竣工時間而言，依序是官田溪渡槽橋、渡仔頭溪渡槽橋、曾文溪渡槽橋、龜重溪渡槽橋、八掌溪渡槽橋、朴子溪渡槽橋、急水溪渡槽橋。
另外，審議會通過成為歷史建築的北門區北門國小旁「北門嶼陳家古厝」，建築風格是閩式傳統合院，木構架未施彩繪，頗具日式建築風格，具地區性建造物類型特色。
陳氏族人表示，北門嶼陳家古厝耗時4年完工，工法講究，曾是人稱「烏山頭水庫通」的陳正美故居，家族成員主動申請提報為文化資產。
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