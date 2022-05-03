荔枝樁象卵片停收 嘉義水上鄉爆成蟲入侵 小黑蚊肆虐

前2年嘉義縣荔枝生長期，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，蟲害嚴重，農委會防檢局補助嘉縣4鄉鎮收購蟲卵葉片，每片5元，農民搶收熱烈，連非農民也繳交，防治成效佳預算透支，防檢局今年停止收購，水上鄉議員林緗亭獲報三界埔一帶，荔枝樁象爆發入侵民宅，鄉內還有小黑蚊肆虐。

林緗亭說，荔枝樁象不只危害農作物，停止收購後，成蟲爆發，民宅四周有龍眼、荔枝樹，荔枝樁象成蟲，紛紛入侵民宅，打不勝打，民眾擔心皮膚過敏，另接獲不少鄉民反映，小黑蚊猖獗，區域範圍廣，不僅室外，連室內都有小黑蚊入侵，她參與機關會勘行程也被叮咬癢腫，要求縣府重視蟲蟲危機，解決民怨。

嘉大植物醫學系助理教授林明瑩說，荔枝椿象對無患子科的果樹荔枝、龍眼危害大，停止收購，農民要落實清除果園卵塊，避免果樹受害，防治策略要用化學、物理、生物防治並重，整體防治。

林明瑩表示，住宅周邊不適合噴化學藥劑，公共場域宜用生物防治法清除荔枝椿象；小黑蚊主要生長在青苔潮濕環境，年初至今雨多潮濕天氣， 容易生青苔，防小黑蚊要清除青苔。

農業處說，荔枝椿象防治現有清園整枝、物理防治、生物防治及化學防治等4種方法，防檢局提供化學共同防治，每公頃補助2千元藥劑費，由農民在防治期間聯合防治，防治策略主要保障農業區生產安全，並持續釋放天敵平腹小蜂防治，建立穩定天敵族群。