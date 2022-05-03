雲林食務所新書刊問世 透過「食通信」把好食材端上桌

雲林最具特色的斗六「三小市集」和國發會合作推動「雲林食務所」計畫，連結青年的專長，參與雲林食材的各種「食務事」，今天在虎尾厝沙龍獨立書店舉行「蔗樣日常・五行午茶」餐會講座及「雲林食通信-糖」新刊書展發表，透過雲林食通信計畫，讓大家認識不一樣的「虎尾糖廠」。

虎尾鎮農會結合長期推動虎尾在地文化的「虎尾厝沙龍」，以餐會型式，以文學結合料理，邀請民眾透過閱讀《雲林食通信-糖》帶領大家以不同角度認識糖廠風貌。

這場別緻的新刊書發表會，包括雲林著名的旭陽車鼓劇團長吳現山獻唱《唐山過台灣》戲劇，更邀請曾獲兩岸十大名廚的張政，配合時序的變遷，運用新鮮當季的食材和虎尾糖廠生產的三溫糖，以「五行料理」理念，烹調出多道美味佳餚，供大家品嘗。

與會的雲林副縣長謝淑亞表示，「糖」成為食務所的主角，書中紀錄虎尾糖廠在地居民，如何採用在地甘蔗製作本土二砂糖、研發新款三溫糖的脈絡契機，並針對職人行動訪談，讓民眾傳承食物的取用智慧，帶動食育教育的循環。

虎尾厝沙龍店長王麗萍說，雲林食通信提供讀者「源自產地的第一手精神食糧」，希望透過一份深入報導的刊物與新鮮食材送到消費者面前，在餐桌上與家人朋友分享真實的食物，一邊閱讀一邊品嘗，重新建立對產地的季節感、對雲林食材的想像，感受因食而成的心關係。