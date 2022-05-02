4年1次「迎王接旨」麥寮隆重登場 百人場面盛大

雲林縣麥寮鄉中山鎮安宮舉辦「迎王接旨曁王船龍骨開斧大典」，昨天上午10點在長庚醫院雲林分院旁盛大登場，鄉長蔡長昆與中山鎮安宮主委許世益擔任主典官，率各界焚香祈福，祈求疫情盡快退去，迎接地方平安與新生，也為5月8日王船龍骨開斧大典吵熱氣氛。

王船信仰是台灣中部沿海的民間信仰，主要分布於嘉義東石、布袋及雲林麥寮、台西等地，王船祭是瘟神信仰中的重要科儀，早期先民受瘟疫所苦時，透過舉行醮典祈求遠離災厄，也盼藉此祭典祈求台灣疫情退去。

「迎王接旨」祭典每4年舉辦一次，日期訂為農曆四月初一，是雲林縣麥寮鄉特色宗教活動。2022年壬寅年科麥寮中山鎮安宮王船祭典系列活動，藉由王船祭典「禳瘟」意涵，將瘟疫驅逐出境，今年吸引數百名信眾到場共襄盛舉。

由鄉長蔡長昆、中山鎮安宮主委許世益擔任主典官，並邀請多位議員、鄉民代表及各方賢達擔任陪典官，祈求儀式圓滿順利，並藉迎王接旨大典，為一系列王船祭活動揭開序幕，炒熱王船祭氣氛。