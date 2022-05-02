4年1次「迎王接旨」麥寮隆重登場 百人場面盛大

聯合報 / 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣麥寮鄉迎王接旨昨天吸引數百名民眾參加，5月8日舉辦王船龍船開斧也備受期待。圖／麥寮鄉公所提供
雲林縣麥寮鄉迎王接旨昨天吸引數百名民眾參加，5月8日舉辦王船龍船開斧也備受期待。圖／麥寮鄉公所提供

雲林縣麥寮鄉中山鎮安宮舉辦「迎王接旨曁王船龍骨開斧大典」，昨天上午10點在長庚醫院雲林分院旁盛大登場，鄉長蔡長昆與中山鎮安宮主委許世益擔任主典官，率各界焚香祈福，祈求疫情盡快退去，迎接地方平安與新生，也為5月8日王船龍骨開斧大典吵熱氣氛。

王船信仰是台灣中部沿海的民間信仰，主要分布於嘉義東石、布袋及雲林麥寮、台西等地，王船祭是瘟神信仰中的重要科儀，早期先民受瘟疫所苦時，透過舉行醮典祈求遠離災厄，也盼藉此祭典祈求台灣疫情退去。

「迎王接旨」祭典每4年舉辦一次，日期訂為農曆四月初一，是雲林縣麥寮鄉特色宗教活動。2022年壬寅年科麥寮中山鎮安宮王船祭典系列活動，藉由王船祭典「禳瘟」意涵，將瘟疫驅逐出境，今年吸引數百名信眾到場共襄盛舉。

由鄉長蔡長昆、中山鎮安宮主委許世益擔任主典官，並邀請多位議員、鄉民代表及各方賢達擔任陪典官，祈求儀式圓滿順利，並藉迎王接旨大典，為一系列王船祭活動揭開序幕，炒熱王船祭氣氛。

「王船龍骨開斧大典」將在農曆四月初八舉辦，往年開斧大典相當熱鬧，由主委向五年千歲請示，擲筊詢問王船建造大小，並替王船龍骨安座開光；藉開斧啟造儀式，象徵王船興建正式展開，祈求建造過程圓滿順利，村庄居民平安健康。

雲林縣麥寮鄉迎王接旨祭典昨天盛大登場，由鄉長蔡長昆及中山中山鎮安宮主委許世益擔任主典官，帶領民眾祭祀祈福。圖／麥寮鄉公所提供
雲林縣麥寮鄉迎王接旨祭典昨天盛大登場，由鄉長蔡長昆及中山中山鎮安宮主委許世益擔任主典官，帶領民眾祭祀祈福。圖／麥寮鄉公所提供
4年1次「迎王接旨」昨天在麥寮盛大舉辦，場面盛大。圖／麥寮鄉公所提供
4年1次「迎王接旨」昨天在麥寮盛大舉辦，場面盛大。圖／麥寮鄉公所提供
雲林縣麥寮鄉迎王接旨昨天吸引數百名民眾參加，5月8日舉辦王船龍船開斧也備受期待。圖／麥寮鄉公所提供
雲林縣麥寮鄉迎王接旨昨天吸引數百名民眾參加，5月8日舉辦王船龍船開斧也備受期待。圖／麥寮鄉公所提供
雲林縣麥寮鄉迎王接旨祭典由鄉長蔡長昆及中山中山鎮安宮主委許世益擔任主典官，帶領民眾祭祀祈福。圖／麥寮鄉公所提供
雲林縣麥寮鄉迎王接旨祭典由鄉長蔡長昆及中山中山鎮安宮主委許世益擔任主典官，帶領民眾祭祀祈福。圖／麥寮鄉公所提供

王船 雲林 民間信仰

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