青年翻新雲林莿桐老牆 彩繪「移民村」典故變超夯拍照牆

國際青年商會中華民國總會首度發起「完美角落」活動，找尋全台22縣市1處社區綠美化，連結當地故事重塑特色，雲林縣莿桐鄉榮村，有「移民村」之稱，透過牆面彩繪，去除斑駁痕跡，畫上村莊歷史，現在成為村民最夯的拍照背景牆，未來可望美化多一點角落，帶進不同人文風貌。

青商會響應聯合國永續發展目標，推行綠美化足跡，雲嘉縣市區執行長楊舜傑率各分會會長及成員，10多人出錢又出力，捲起衣袖各司其職，重整榮村活動中心旁一處老牆，不僅新鋪水泥和拋光，還畫設計圖，透過粉刷與彩繪，把過去布滿坑洞且有漏水情形的牆體換然一新，屋主看了都嘖嘖稱奇「沒想到老屋也能如此翻新！」

這面牆的創作者張國書說，牆面彩繪是聽取當地歷史背景後畫上，日治時期因鼓勵日本人在台居住，被當地人稱為移民村，因台灣人都說台語，移民村音近榮村，後代漸漸忘了過去故事，只記得村名，透過彩繪，除是告訴當地人由來，外地人到訪也能多了解一件事。