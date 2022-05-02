青年翻新雲林莿桐老牆 彩繪「移民村」典故變超夯拍照牆

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
國際青年商會雲嘉縣市區執行長楊舜傑率隊翻新雲林莿桐榮村老牆，還加裝3顆太陽能LED燈提升照明。記者陳苡葳／翻攝
國際青年商會雲嘉縣市區執行長楊舜傑率隊翻新雲林莿桐榮村老牆，還加裝3顆太陽能LED燈提升照明。記者陳苡葳／翻攝

國際青年商會中華民國總會首度發起「完美角落」活動，找尋全台22縣市1處社區綠美化，連結當地故事重塑特色，雲林縣莿桐鄉榮村，有「移民村」之稱，透過牆面彩繪，去除斑駁痕跡，畫上村莊歷史，現在成為村民最夯的拍照背景牆，未來可望美化多一點角落，帶進不同人文風貌。

青商會響應聯合國永續發展目標，推行綠美化足跡，雲嘉縣市區執行長楊舜傑率各分會會長及成員，10多人出錢又出力，捲起衣袖各司其職，重整榮村活動中心旁一處老牆，不僅新鋪水泥和拋光，還畫設計圖，透過粉刷與彩繪，把過去布滿坑洞且有漏水情形的牆體換然一新，屋主看了都嘖嘖稱奇「沒想到老屋也能如此翻新！」

這面牆的創作者張國書說，牆面彩繪是聽取當地歷史背景後畫上，日治時期因鼓勵日本人在台居住，被當地人稱為移民村，因台灣人都說台語，移民村音近榮村，後代漸漸忘了過去故事，只記得村名，透過彩繪，除是告訴當地人由來，外地人到訪也能多了解一件事。

楊舜傑說，青商會透過社區活動，解決社區問題或滿足需求，這次行動獲得縣府與村民支持，希望未來還有機會駐村幫忙改造，期許善循環從這面彩繪牆傳播出去。

雲林莿桐榮村老牆翻新，上頭有村名典故的彩繪。記者陳苡葳／翻攝
雲林莿桐榮村老牆翻新，上頭有村名典故的彩繪。記者陳苡葳／翻攝
雲林莿桐榮村一面布滿坑洞且有漏水情形的老牆，整新工序繁雜，得先用水泥鋪平再拋光才能彩繪。記者陳苡葳／翻攝
雲林莿桐榮村一面布滿坑洞且有漏水情形的老牆，整新工序繁雜，得先用水泥鋪平再拋光才能彩繪。記者陳苡葳／翻攝
國際青年商會雲嘉縣市區執行長楊舜傑率隊翻新雲林莿桐榮村一面布滿坑洞且有漏水情形的老牆。記者陳苡葳／翻攝
國際青年商會雲嘉縣市區執行長楊舜傑率隊翻新雲林莿桐榮村一面布滿坑洞且有漏水情形的老牆。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣長張麗善（左四）今到莿桐榮村「驗收」老牆彩繪成果。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣長張麗善（左四）今到莿桐榮村「驗收」老牆彩繪成果。記者陳苡葳／翻攝
雲林莿桐榮村一面布滿坑洞且有漏水情形的老牆，整新工序繁雜，得先用水泥鋪平再拋光才能彩繪。記者陳苡葳／翻攝
雲林莿桐榮村一面布滿坑洞且有漏水情形的老牆，整新工序繁雜，得先用水泥鋪平再拋光才能彩繪。記者陳苡葳／翻攝

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