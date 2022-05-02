南二監辦母親節電話懇親 收容人康乃馨花束謝母愛

「媽媽，我錯了！」法務部矯正署台南第二監獄在母親節前夕，今起至6日辦理收容人電話懇親，讓收容人透過電話與家人訴說彼此無盡的思念，更有人向母親懺悔誤入歧途，出去後會洗心革面走入正途。

此次電話懇親計有647名收容人報名，南二監為讓參加活動之收容人打好、打滿，特別較以往多1倍以上通話時間，也提供行動接見方式供家屬申請，撫慰收容人思念之情。

南二監秘書吳必成說，上月25日至5月6日也辦理「馨心相傳」活動，由收容人親手製作康乃馨花束，於收容人家屬來接見時，由該監教化科教誨師以「限時專送」方式，將充滿愛及感恩的花束，傳送至家屬手中。

過程中有家屬甚至感動眼淚；收容人小偉的母親收到康乃馨花束眼眶泛紅，直說︰「這是兒子第一次送花給她，很高興，也很感動，會將它好好保存下來。」。