大西瓜長不大、小西瓜長不多 二崙西瓜節延至5/14舉辦

備受民眾期待的二崙西瓜節今年延期舉辦！3月下雨導致雲林縣7個鄉鎮的西瓜災損面積逾2成，產量減超過3成，二崙鄉公所指出，西瓜陸續罹患栽仔病，成熟會膨脹破裂，或得了葉斑病長不大，部分農民直到4月才把劣瓜淘汰，讓西瓜藤重新結果，因此今年產期延後，原訂每年5月首周末舉行二崙西瓜節，確定延到14日，也因疫情，有關吃的活動全部取消。

二崙鄉公所說，每年西瓜節都選在西瓜最盛產時，在五月第一個周末就會舉辦，今年受疫情與西瓜慢收影響，活動延後至5月14日，雖天災影響西瓜收成，但不減西瓜美味程度，歡迎民眾到場共襄盛舉，也提醒民眾注意防疫，在戶外要保持社交距離，為避免民眾現場開吃，今年有關吃的活動都遺憾取消。

陳姓農民說，許多農民不忍心血白費，仍將生病西瓜留在藤上觀察，希望西瓜順利長大，但4月時都因栽仔病不得不淘汰，讓西瓜藤重長新西瓜；也因太晚將劣瓜淘汰，導致下一批西瓜重長時間延後，影響今年產期。

經縣府與農改場到場勘災，雲林已有7鄉鎮災損面積逾2成，最高受災面積達5成，產量減少3成以上；許多西瓜罹患栽仔病、細菌性葉斑病，前者西瓜成熟後會膨脹破裂，後者葉子出現黑斑養分無法送到西瓜內，導致30台斤的大西瓜只能長到8台斤，小西瓜1株藤只長的出2至3顆正常西瓜。