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台南宮廟遶境熱鬧到半夜嚴重擾民 環保局蒐證重罰

中央社 / 台南2日電

台南市南區一間宮廟昨天舉行平安遶境活動，沿途施放爆竹煙火且隨地丟棄垃圾，直到今天凌晨1時許仍使用鑼鼓及擴音設備，環保局接獲大量陳情，蒐證後不排除最高金額裁罰。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，南區灣裡文聖堂昨天舉行入火安座平安遶境活動，環保局已於4月25日與廟方及相關單位召開事前協調會，並向宮廟宣導晚上10時至翌日上午7時禁止燃放鞭炮煙火及使用擴音設備，要求廟方務必配合。

環保局指出，清管、空噪科等人員從昨天清早7時許到今天凌晨2時持續蒐證、勸導，但環保局仍接獲70多件陳情，絕大多數集中在禁止燃放鞭炮煙火及使用擴音設備時段。

環保局長謝世傑表示，環保局一再向廟方宣導於管制時段內相關法令，但期間仍產生噪音嚴重擾鄰，且持續至深夜仍未結束，過程中更燃放大量爆竹及煙火，已嚴重影響鄰近居民生活品質，環保局依法告發處分，予以重罰。

謝世傑表示，空氣污染防制法的裁罰為新台幣1200元至10萬元，噪音管制法裁罰3000元至3萬元，環境清潔自治條例裁罰4000元至2萬元，環保局將依違規情事蒐證，倘屬情節重大造成擾民情事，將以最高裁罰金額告發。

遶境 台南 噪音

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