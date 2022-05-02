台南1路燈遭斷桿 疑受強陣風伴雨影響

台南地區昨天下午起出現間歇性雨勢，有時伴隨較強陣風，安南區安西里某處路口路燈今天早上被發現斷桿，幸未造成人員傷亡，台南市府通知廠商將斷桿移除，待放晴後重豎。

台南市政府工務局上午發布新聞稿指出，上午8時許接獲反映，指稱在安通一街與安西二街交叉口路燈燈桿折斷在地，燈罩破碎。

獲報後，工務局立即通知廠商處理，因斷桿無法修復，為安全起見，決定將斷桿先行移除，於上午10時許移除完畢，預計等放晴後再重豎新燈桿。

台南市工務局表示，根據中央氣象局預報，今天東北風明顯偏強，沿海空曠地區仍可能有較強陣風出現，台南市長黃偉哲得知有燈桿折斷事件後，已要求相關局處及區公所加強查察是否有類似各種桿柱傾斜、路牌偏移等狀況，若有發現就要立即通報處理。