嘉義縣治特區人行道施工 挖破管線屋內竟飄濃濃瓦斯味

嘉義縣治特區祥和三路有讀者反映，指近日家門前馬路拓寬工程，挖斷瓦斯管線，屋內飄入濃濃瓦斯味，包商也未事前通知。質疑門前路寬已有20多公尺，為何還要拓寬，浪費公帑，也影響人民生活，「讓人搞不懂」。

嘉縣府建設處回應，祥和三路段人行道已相當程度老舊損壞，建設處著手改善，無拓寬道路。目前施做的人行道因有與民宅退縮空間相接之介面問題，為讓交接處能夠平順，避免完成後該處地勢低易造成積水，故會協助將民宅退縮處一定距離拆除重做，將高程調整後順平，民眾行走較安全。

讀者投書稱，縣府近日拓寬祥和三路工程，挖斷瓦斯管線，整間房子都是瓦斯味，通報消防局到場警戒，才發現電話線及網路線也被挖斷。住家門前馬路已經夠寬，「居然還要再拓寬」，且連張施工通知都沒有。

讀者表示，詢問包商為何沒事先通知住戶，竟得到回應「以為里長會代通知」，隔壁鄰居也都表示不知道。為何沒有工程告示牌？包商回應，有告示牌「只是沒立在這」。包商表示，工程約8月底完工，但讀者說，因招牌在工程範圍內只能被迫遷移。