黃偉哲慰勞防疫清潔人員 明年五一加碼給千元獎勵金

台南市環保局因應疫情，4個月來執行各類場域消毒4872場次，共出動1萬3624人次，市長黃偉哲今到美術館2館，慰勞正在執勤的清潔人員。環保局已爭取到參與防疫工作的清潔人員今天有500元獎勵金，黃偉哲表示，明年加碼為1千元。

黃偉哲說，2年，台南市的環境清消已超過2萬2千場，動員6萬6千多人次，包括確診者足跡、學校開學前、人潮聚集的地方等，隨著疫情升溫，大家的工作又更加重，非常感謝各區清潔隊員。

他表示，51勞動節剛過，今天是補假日，但大家還是犧牲假期來做清消工作，經環保局向環保署爭取，參與防疫工作的清潔人員，都有600元獎勵金，明年將加碼發給1千元獎勵金，不足額由南市府補足。

黃偉哲說，台南市人口187萬，占全國人口數百分之8，但染疫人口昨天是16936，台南是321人，不到百分之2，這都是大家的功勞，除了市民的防疫做為，還有清消人員及第一線的醫護的努力。

環保局長謝世傑指出，全市37個清潔區隊，有的區隊上百人，也有10多人，但只要接獲防疫清消指示都會在第一時間出勤並完成。玉井區清潔隊員15人，平時環境清潔與維護工作就已忙碌不堪，一旦接獲防疫清消指示，忙上加忙的壓力與工作量可想而知，大家任勞任怨的態度沒話說。

執行多場次確診者足跡消毒的吳姓隊員說，疫情發生以來，除了原有的環境清潔及垃圾收運外，還承擔防疫消毒，人力常捉襟見肘，遇連續假期，得再加強高鐵等交通場站、商圈的大規模清消，開學前也要做校園清消，如果又有確診足跡通報，不論是凌晨、或深夜都要趕往消毒，完成後都是筋疲力盡，希望疫情快離去，早日恢復正常。