柳營火車站前公車轉乘將優化 5月動工明年啟用

台鐵柳營火車站公車轉運環境將優化，台南市公共運輸處將投入1600萬元改造後天動工，預計明年啟用，將重新建置搭乘動線，火車旅客出站即可透過興建的風雨走廊銜接，方便行人遮風避雨轉乘。

新營火車站所轄的柳營火車站，每日進出旅客約1千餘人，屬台鐵「簡易站」，雖然旅客不多，但附近有敏惠醫專及柳營奇美醫院，尖峰時段學生及一般民眾進出頻繁，然現有公車站牌在車站旁建國路6巷，相當簡陋，除動線也不佳，也無遮風避雨設施，許多長輩狼狽候車，令人不忍。

台南市公共運輸處在市長黃偉哲指示下，優化站前公車搭乘環境，經向中央爭取1400萬元，市府自籌200萬元，日前已完成相關設計，將於5月4日動工，預計明年完工啟用。

台南市公共運輸處說，相關工程包括建置興建風雨走廊、疏離交通動線，將公車駛入車站、增加指示標誌、動態資訊看板、汽機車車位、無障礙設施等，為更貼近民意，今年初也辦理說明會，邀請鄉親們與會提出相關建言。

目前駛入柳營車站前公車，包括台南市黃幹線（白河-麻豆轉運站）、黃3線（新營轉運站-德元埤）、黃5線（新營轉運站-下營上帝廟前），不少鄉親建議納入柳營奇美醫院接駁車更便民，公共運輸處表示，將深入評估。