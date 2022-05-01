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下營夜市重新開張 黃偉哲居隔出關急巡視
台南市下營夜市今晚重新開張，日前與確診者同桌而居家隔離至昨晚截止的台南市長黃偉哲，今晚巡視時提醒下營鄉親做好防疫措施、戴好口罩，繼續健康開心逛夜市。
下營夜市上月10日晚間因收取攤商（小火鍋）清潔費用過程，攤商遭來收費的人員掀桌引起各界譁然，因夜市尚未申請許可，下營區公所上月14日公告禁止設攤，後續市府派員輔導下營夜市積極重組自治會、整頓管理制度並提出復業改善計畫，經審核後同意於今天日復業。
黃偉哲今晚前往下營夜市視察，市議員陳秋宏等人也前往關心，黃偉哲表示，夜市攤商要經營並不容易，當地民眾少了夜市也覺得不方便，因此市府盡速把協調工作做好，讓下營夜市於今日重新開張。
黃偉哲說，感謝下營上帝廟這次借出第三停車場及夜市協調籌備會努力，目前自治會籌備會已完成幹部改選，很開心今天有很多攤商朋友來擺攤，居民也陸續前來消費，希望下營夜市能再次找回過去盛況。
市府經發局市場處長陳豪吉表示，後續將持續追蹤輔導該夜市經營團隊提出相關資料申請許可，期許在新立自治會帶領，在組織經營、環境及交通管理、防疫作業等方面皆能更加完善。
為振興攤商經濟，市場處與觀旅局於5月聯合辦理「夜市金大FUN送」摸彩活動，來台南旅遊住宿民眾可參與活動，抽中夜市金的民眾可在5處指定夜市（大東、花園、武聖、新成功、新永華）消費，歡迎大家揪親朋好友來台南旅遊住宿迺夜市。
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