聽新聞
test
0:00 / 0:00

舉重國手承襲病故丈夫遺志 當選自強媽媽令人動容

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南大內區公所辦理模範母親表揚，當選自強媽媽的大內國中舉重教練陳涵彤（右五），不畏逆境拚鬥過程令人動容。記者謝進盛／攝影
台南大內區公所辦理模範母親表揚，當選自強媽媽的大內國中舉重教練陳涵彤（右五），不畏逆境拚鬥過程令人動容。記者謝進盛／攝影

台南市大內區公所今辦理模範母親表揚，由高齡長者所組成的環湖社區劇團，以喜劇表演王阿舍娶親性平宣導話劇串場，意外達到宣導效果。而當選自強媽媽的大內國中舉重教練陳涵彤「母兼父職」打拚過程，更令人動容。

大內模範母親表揚，區長李義隆代表市府致贈每位模範母親獎牌及精美禮品，各里里長、立委及議員也到場祝賀致贈獎牌及禮物，由慈暉媽媽楊淑梅、慈馨媽媽陳楊翠鳳及自強媽媽陳涵彤代表大內區接受市府表揚。

當選自強媽媽的陳涵彤，年輕時是舉重國手，為台灣在國際爭取許多運動佳績，並與指導教練楊豐田邁入婚姻；夫妻回到家鄉大內成立微型舉重選手村，選手挑選也都以單親、隔代教養或新移民家庭孩子為主。

惜楊豐田2018年罹癌過世，面對突來打擊，陳涵彤除身兼父職，除獨自養育3名未成年子女及照顧年邁父母及公公，更承續丈夫遺志，一肩扛起舉重隊重擔，除培育這23位小孩在舉重領域發光發熱，更重要的是培養正確做人做事態度，地方咸認她當選自強媽媽，實至名歸。

大內區模範媽媽名單如下：慈暉媽媽(石城里-楊溫月、內江里-楊陳秀枝、石湖里-阮吳燕秋、頭社里-楊淑梅、曲溪里-楊劉鳳琴、環湖里-王江金治、二溪里-葉蘇玉秀、內郭里-王淑皇、大內里-陳梅芬、石城里-王陳素珠)、慈馨媽媽(石湖里-陳楊翠鳳)及自強媽媽(內江里-陳涵彤)。

高齡長者所組成的環湖社區劇團，以喜劇表演王阿舍娶親性平宣導話劇串場，意外達到宣導效果。圖 ／大內區公所提供
高齡長者所組成的環湖社區劇團，以喜劇表演王阿舍娶親性平宣導話劇串場，意外達到宣導效果。圖 ／大內區公所提供
台南大內區公所辦理模範母親表揚，當選自強媽媽的大內國中舉重教練陳涵彤（左一），力爭上游過程令人動容。圖 ／大內區公所提供
台南大內區公所辦理模範母親表揚，當選自強媽媽的大內國中舉重教練陳涵彤（左一），力爭上游過程令人動容。圖 ／大內區公所提供

模範母親 台南

延伸閱讀

台南七股公所表揚模範母親 不忘宣導健保APP

彰縣今表揚模範母親 憑證明終身免費進成美文化園區

莫道是他鄉子弟 溪湖鎮長賀黃宜甄舉重三破全國紀錄

藉機敲詐？美染疫病故喪葬補助 疑有數百件申請付了兩次

相關新聞

下營夜市重新開張 黃偉哲居隔出關急巡視

台南市下營夜市今晚重新開張，日前與確診者同桌而居家隔離至昨晚截止的台南市長黃偉哲，今晚巡視時提醒下營鄉親做好防疫措施、戴...

南橫通車「外溢」商機 台南玉井人潮現大啖芒果冰

南橫全線通車「外溢」為台南山區添商機，著名玉井芒果冰商家昨周六一早顧客不斷，生意比平常暴增1倍，許多民宿也爆滿，業者說，...

舉重國手承襲病故丈夫遺志 當選自強媽媽令人動容

台南市大內區公所今辦理模範母親表揚，由高齡長者所組成的環湖社區劇團，以喜劇表演王阿舍娶親性平宣導話劇串場，意外達到宣導效...

台南鐵路沿線有8處易陷落點 鐵道局長南下提醒注意安全

台南市鐵路地下化工程上個月發生鐵軌地基流失情況，還好緊急搶修未影響火車行車安全，鐵道局局長伍勝園今天南下視察，表示地下化...

台南市長黃偉哲居隔中 配合3+4開小房間同步記者會

台南市長黃偉哲因為接觸到確診者，從4月28日起自行配合3+4的居家隔離新制，今天雖然已經離開住家，但是仍配合自主防疫相關...

新市增添體健設施 年底0至2歲公共托嬰中心上路

台南市新市區公所與業者合作．利用容積移轉回饋金，在新和重劃區風雨球場旁打造一座完善體健設施休閒場今啟用，而三里聯合活動中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。