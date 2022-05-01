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舉重國手承襲病故丈夫遺志 當選自強媽媽令人動容
台南市大內區公所今辦理模範母親表揚，由高齡長者所組成的環湖社區劇團，以喜劇表演王阿舍娶親性平宣導話劇串場，意外達到宣導效果。而當選自強媽媽的大內國中舉重教練陳涵彤「母兼父職」打拚過程，更令人動容。
大內模範母親表揚，區長李義隆代表市府致贈每位模範母親獎牌及精美禮品，各里里長、立委及議員也到場祝賀致贈獎牌及禮物，由慈暉媽媽楊淑梅、慈馨媽媽陳楊翠鳳及自強媽媽陳涵彤代表大內區接受市府表揚。
當選自強媽媽的陳涵彤，年輕時是舉重國手，為台灣在國際爭取許多運動佳績，並與指導教練楊豐田邁入婚姻；夫妻回到家鄉大內成立微型舉重選手村，選手挑選也都以單親、隔代教養或新移民家庭孩子為主。
惜楊豐田2018年罹癌過世，面對突來打擊，陳涵彤除身兼父職，除獨自養育3名未成年子女及照顧年邁父母及公公，更承續丈夫遺志，一肩扛起舉重隊重擔，除培育這23位小孩在舉重領域發光發熱，更重要的是培養正確做人做事態度，地方咸認她當選自強媽媽，實至名歸。
大內區模範媽媽名單如下：慈暉媽媽(石城里-楊溫月、內江里-楊陳秀枝、石湖里-阮吳燕秋、頭社里-楊淑梅、曲溪里-楊劉鳳琴、環湖里-王江金治、二溪里-葉蘇玉秀、內郭里-王淑皇、大內里-陳梅芬、石城里-王陳素珠)、慈馨媽媽(石湖里-陳楊翠鳳)及自強媽媽(內江里-陳涵彤)。
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