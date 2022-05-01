台南七股公所表揚模範母親 不忘宣導健保APP
台南市七股區公所今表揚模範母親，除由區長顏文穗等人頒發匾額表達母愛的偉大，會場也安排薩克斯風優美曲目伴奏，讓與會者度過溫馨假日。
表揚活動安排在七股春園高爾夫親子農場辦理，市府民政局長姜淋煌、立法委員郭國文、市議員陳昆和、方一峰、蔡蘇秋金、蔡秋蘭及七股區各里里長、當選模範母親及其家屬等約180人與會。
七股區模範母親推薦名單有18里，分別為大潭里許陳秀霞、後港里陳秀麗、篤加里邱陳惠、頂山里張邱花盆、西寮里陳黃金總、塩埕里林周春枝、中寮里陳月容、龍山里陳李雪霞、溪南里蕭美娟、七股里陳秦鑾嬌、玉成里張蝴蝶、大埕里黃羅麗、樹林里黃周銀盆、竹橋里陳莊阿金、義合里黃張寳雲、永吉里莊蔡秋霞、三股里黃陳玉霞、十份里張郭秀花。
會中公所也向模範母親及家屬宣導節約用水、廟會優質化、工商普查、防災儲糧、地震保命三步驟、住警偵測及登革熱防治事項、健保APP，希望市民永保安康。
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