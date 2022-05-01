聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南鐵路沿線有8處易陷落點 鐵道局長南下提醒注意安全
台南市鐵路地下化工程上個月發生鐵軌地基流失情況，還好緊急搶修未影響火車行車安全，鐵道局局長伍勝園今天南下視察，表示地下化工程都在台鐵現有軌道旁施工，台南地質不佳，必須格外小心，一定要持續落實軌道巡檢與監控。
鐵道局表示，依照台鐵局的資料顯示，在南鐵地下化工程施工前，沿線就有8處常發生軌道沉陷，需頻繁進行補碴夯實作業的路段，顯示台南地區地質極度不穩定。
而南鐵施工前曾發生的陷落事件包括：(1)林森路地下道機車道曾於107年6月突然塌陷，初步評估應與大雨相關，造成地下道下方土壤流失掏空(2)林森路地下道北側人行地下道上方鐵道東正線路基，曾於107年8月亦發生流失事件。
伍勝園表示，面對施工環境先天條件不良，工程人員仍然必須面對，以更高的標準自我要求，全力完成上級長官交付的任務，以不負民眾的期待。
伍勝園今天在鐵道局南工處處長劉雲生等人陪同下到台南，除了勉勵施工團隊外，並要求應落實現有管理機制，包括路線巡查、監測、通報及緊急處置等，並請施工承商及監造提出相關分析報告及後續改善措施，持續監視該路段軌道及道碴路基狀況，倘有異狀立即通報並啟動緊急應變。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言