台南鐵路沿線有8處易陷落點 鐵道局長南下提醒注意安全

台南市鐵路地下化工程上個月發生鐵軌地基流失情況，還好緊急搶修未影響火車行車安全，鐵道局局長伍勝園今天南下視察，表示地下化工程都在台鐵現有軌道旁施工，台南地質不佳，必須格外小心，一定要持續落實軌道巡檢與監控。

鐵道局表示，依照台鐵局的資料顯示，在南鐵地下化工程施工前，沿線就有8處常發生軌道沉陷，需頻繁進行補碴夯實作業的路段，顯示台南地區地質極度不穩定。

而南鐵施工前曾發生的陷落事件包括：(1)林森路地下道機車道曾於107年6月突然塌陷，初步評估應與大雨相關，造成地下道下方土壤流失掏空(2)林森路地下道北側人行地下道上方鐵道東正線路基，曾於107年8月亦發生流失事件。

伍勝園表示，面對施工環境先天條件不良，工程人員仍然必須面對，以更高的標準自我要求，全力完成上級長官交付的任務，以不負民眾的期待。