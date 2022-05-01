德國特製高頂自排復康巴士 即起在這服務雲林海線鄉親

雲林縣幅員遼闊，公共運輸不發達，尤其海線地區沒有直達公車，上萬名行動不便者需倚靠社會處的復康巴士協助就醫或參加社區活動，不過因使用量大，搭車得先預約及等上約一周才有得坐，內政部長徐國勇得知，牽線愛爾麗醫療集團捐助1部復康巴士，經立委蘇治芬、劉建國等多方奔走2年，今造價220萬元的車輛運抵雲林復健青年協進會並啟用，徐國勇與蘇、劉同框見證喜事。

東勢鄉一名身障者說，東勢地處偏遠，當地行動不便的人據他所知超過600人，分別有就醫、打疫苗、活動接送或輪椅故障臨時道路救援等需求，需靠復康巴士協助解決，但現有的量能根本不足以負荷實際需求。

「買東西給身障者，不符合需求的話，沒用到就會很可惜。」雲林復健青年協進會總幹事林金順說，會內男女社工比是1：4，女大於男，多數考取的是自排車駕照，但一般復康巴士為手排，能出勤駕駛任務的人不多，且車頂沒有挑高，行動不便者搭車會撞到頭，都是需要克服的問題。

徐國勇表示，蘇治芬、劉建國為行動不便者發聲，他引介愛爾麗醫療集團董事長常如山、總經理劉貞華圓大家心願，幾經多次討論，決定打造全台第一輛高頂自排復康巴士，特製需求由德國原廠完成，但受疫情影響，船運卡關2年，延宕到今天才有辦法啟用。