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台南市長黃偉哲居隔中 配合3+4開小房間同步記者會

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
目前正在居隔中的台南市長黃偉哲今天開小房間同步舉辦疫情記者會。記者修瑞瑩／翻攝
目前正在居隔中的台南市長黃偉哲今天開小房間同步舉辦疫情記者會。記者修瑞瑩／翻攝

台南市長黃偉哲因為接觸到確診者，從4月28日起自行配合3+4的居家隔離新制，今天雖然已經離開住家，但是仍配合自主防疫相關措施，「有上班、但不與不特定對象接觸」，下午市府舉辦防疫記者會時，黃偉哲自行開闢小房間配合直播，也是市府首度兩個現場直播。

台南市衛生局表示，3+4居隔新制，前3天在家中居家隔離不能外出，後4天如果有需要外出，必須先快篩陰性才能出門，可以搭乘大眾運輸工具、上班、採買生活必需品，但禁止上課、內用、聚餐、聚會、去人潮擁擠場所、與不特定對象接觸；上班期間，可在維持社交距離的狀況下，在自己座位脫口罩飲食。

黃偉哲4月27日因為「跑攤」而與確診者同桌用餐，衛生局長許以霖表示，依照指揮中心規定，同桌用餐者不需匡列居家隔離，但市府以高規格防疫態度謹慎因應，市長仍配合3+4防疫規定，在27日晚間接到通知後，居隔到30日，而5月1日到4日則是自主防疫。

台南市政府下午3點舉辦疫情記者會，以往黃偉哲都是與市府局處人員一起在市府會議室內開直播，沒有對外開放，但今天其他局處人員仍在會議室內，黃偉哲則自行在市府另一個房間內同步一起直播。

目前正在居隔中的台南市長黃偉哲今天開小房間同步舉辦疫情記者會，未與其他的局處人員一起。記者修瑞瑩／翻攝
目前正在居隔中的台南市長黃偉哲今天開小房間同步舉辦疫情記者會，未與其他的局處人員一起。記者修瑞瑩／翻攝

居家隔離 黃偉哲 直播

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