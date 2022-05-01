台南市長黃偉哲居隔中 配合3+4開小房間同步記者會

台南市長黃偉哲因為接觸到確診者，從4月28日起自行配合3+4的居家隔離新制，今天雖然已經離開住家，但是仍配合自主防疫相關措施，「有上班、但不與不特定對象接觸」，下午市府舉辦防疫記者會時，黃偉哲自行開闢小房間配合直播，也是市府首度兩個現場直播。

台南市衛生局表示，3+4居隔新制，前3天在家中居家隔離不能外出，後4天如果有需要外出，必須先快篩陰性才能出門，可以搭乘大眾運輸工具、上班、採買生活必需品，但禁止上課、內用、聚餐、聚會、去人潮擁擠場所、與不特定對象接觸；上班期間，可在維持社交距離的狀況下，在自己座位脫口罩飲食。

黃偉哲4月27日因為「跑攤」而與確診者同桌用餐，衛生局長許以霖表示，依照指揮中心規定，同桌用餐者不需匡列居家隔離，但市府以高規格防疫態度謹慎因應，市長仍配合3+4防疫規定，在27日晚間接到通知後，居隔到30日，而5月1日到4日則是自主防疫。