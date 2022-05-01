新市增添體健設施 年底0至2歲公共托嬰中心上路

台南市新市區公所與業者合作．利用容積移轉回饋金，在新和重劃區風雨球場旁打造一座完善體健設施休閒場今啟用，而三里聯合活動中心樓上公共托育，將招收0至2歲幼兒，可望明年開辦，營造更完善托嬰環境。

新市區新和重劃區內三里聯合活動中心、風雨球場、槌球場及壘球場等公有設施，集成一新興公共場域，公所結合海心國際公司，在風雨球場西側共同打造26座體健設施，讓整個場域更完善，近日竣工。

副市長趙卿惠今代表市長黃偉哲主持啟用典禮，市議員林志展、陳碧玉、民意代表及各里長與社區樂齡成員共襄盛舉，在簡短儀式過後，大家走進健體休閒場，使用相關設施，舒活一下，也鼓勵鄉親多運動。

這些健體設施，更利用太陽能遮陰，在太陽能板底下整建及安裝體健設施，包括單人漫步機5座、壓腿器3座、雙人大轉輪3座、雙人肩關節康復器3座、雙人伸腰伸背器3座，雙人背肌訓練器3座，雙人腹肌板3座、三人扭腰器3座等共26座，這6種不同體健設施，可提供小孩及大人做全身性肌肉運動。

新市區長譚乃澄表示，新和重劃區公共場域已越來越完善，提供民眾運動休閒，三里聯合活動中心樓上公共托育空間，即將進行招標施工，預計年底啟用，招收0至2歲幼兒，讓新手爸媽安心上班，可容納約60名幼兒。而新市區公共幼兒園，目前則在設計階段，預計明年動工，完工後對新市區幼兒教育品質提升，有更好的幫助。