影／雲林縣議員涉毒品案 蘇治芬邀綠營黨員到朝天宮立誓

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
民進黨立委蘇治芬（左六）今邀多位黨內鄉鎮長、縣議員及候、參選人等在北港朝天宮天上聖母尊前立誓，盼重新贏回人民信任。記者陳苡葳／攝影
民進黨立委蘇治芬（左六）今邀多位黨內鄉鎮長、縣議員及候、參選人等在北港朝天宮天上聖母尊前立誓，盼重新贏回人民信任。記者陳苡葳／攝影

民進黨籍雲林縣議員顏旭懋因涉入毒品案，遭黨部開除黨籍，並取消其黨內提名資格，立委蘇治芬說，民進黨必須用最高標準要求從政同志，才能獲取人民信任，今天她邀黨部主委參選人林金忠及多位黨內鄉鎮長、縣議員及候、參選人等在北港朝天宮天上聖母尊前立誓，盼重新贏回人民信任。

蘇治芬今天和海線鄉鎮長李明明、張榮麗，候選人張勝智、許忠富、連珮伶、張健福、陳明新，及縣議員蔡岳儒、許留賓，參選人顏嘉葦、蔡永富、蔡秋敏等人，一早至北港朝天宮立誓，高喊「抗中保台，對抗黑金」等口號。

蘇治芬說，政治工作者應守身如玉，在道德層次上，要有更高標準要求自己，尤其毒品最碰不得，她坦言，顏案發生後，黨內氣氛低落，同志心情深受影響，經過1天沈思，決定邀同志聚首，共同團結士氣。

蘇表示，黨內同志須堅信民進黨的價值不變，面對未來更嚴峻的挑戰，腳步要更加堅定，且政治工作者對社會有責任，做任何事或一言一行定要對黨有加分，今天找大家來，就是要重整前進的腳步。

蘇指出，因台灣人信仰敬天地、敬神，面對這次情況，彼此對自我要求需更嚴格，她強調，政治的路任務繁重，同志目標是抗中保台，對抗黑金，成為社會良好表率，贏得人民信任。

民進黨 蘇治芬

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