台南員警加強「類火車」交通疏導 副市長慰問執勤辛勞

因應五一勞動節台鐵工會員工休假火車停駛，為疏運旅客，台南市今天加開類火車及高鐵接駁車疏運，員警針對類火車及台南火車站周邊實施各項交通執法與疏導，台南市副市長戴謙到場視察並慰問員警執勤辛勞。

台南市警五分局員警為維護台南火車站站區及附近台南轉運站旅客安全，及其周邊道路交通秩序，除規劃專案勤務加強疏導外，並與國道客運、市區公車業者建立聯繫管道，追蹤掌握業者節日加班班次及班次旅客乘客率，即時監控車流並加強路況查報，有效順暢交通秩序、提升為民服務效能。

台南市採取加開「類火車」（遊覽車）及高鐵接駁車策略等即時因應，其中在台南市北區火車站前圓環第五分局北門派出所前設站，有善化-台南類火車及台南-沙崙高鐵接駁等二條路線。副市長戴謙上午10點多到場視察及慰問員警辛勞。