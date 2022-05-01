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伽藍尊王200周年聖誕 新營埤寮伽藍廟熱鬧滾滾
5月1日是台南新營區埤寮伽藍廟主祀神尊伽藍尊王200周年聖誕，一早吸引來自各地信眾鄉前往拜拜祈福，市長黃偉哲夫人劉育菁表示，伽藍尊王神威顯赫，庇護地方由來已久，祈求疫情早日退散。
這次伽藍尊王200周年聖誕，結合關懷弱勢活動及保有地方色彩，由許丑獅陣、埤寮獅陣，兩陣合而為一的伽藍廟獅陣負責遶境開路，而伽藍獅陣是埤寮在地傳統民俗藝陣，已有百年歷史，借由參與廟會活動、激發居民認識此民俗藝陣、文化傳承保存重視，也是穩固聚落重要力量。
新營區公所說，伽藍尊王為埤寮護土神，清嘉慶年間有陳姓移民自漳州原籍迎來供奉，1986年廟宇香火日盛，原有公厝狹窄不敷祭拜，由當時里長沈仲池倡議改建，並更名為「伽藍廟」，地方士紳等主事建設，遠近善信紛紛踴躍奉獻，於1991年10月竣工。
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