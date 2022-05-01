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台南運河設國內研發溶氧機雨 成為會呼吸的河流
台南市區中心的運河，近年水質有改善，但仍然偶而會發生水質惡化，魚群大量死亡的情況，市府水利局向環保署爭取經費，最近在民生截流站周邊，設置10台的「遠端智控微氣泡溶氧系統」，可隨時補充水中溶氧的不足，測試結果確實有效提升溶氧，甚至吸引魚群聚集，成為一條「會自己呼吸的運河」。
水利局表示，當然增加溶氧是比較被動的措施，市府將繼續進行運河沿岸汙水截流等工程，以改善安平運河水質、減少運河汙染源，使其水質穩定不再惡化，讓台南運河逐漸轉型成為城市觀光遊憩亮點區域。
水利局指出，為持續改善運河水質，環保署近期補助330萬元，上個月在民生截流站設置10台溶氧機，領先各縣市導入國內自主研發的高效能水質溶氧改善系統，系統結合水質溶氧連續偵測、雲端連線智慧控制、微氣泡高效曝氣設備，可偵測運河水質溶氧情況，溶氧不足時自行啟動微氣泡曝氣設備，緊急補充運河溶氧，減緩水質惡化情形。
經委託專業團隊測試，自曝氣系統正式運轉起，其系統周圍幾乎無缺氧情形，30公尺內溶氧可達3mg/L以上，且曝氣時會吸引魚群聚集現象，提供生物良好棲息地及魚庇環境，成為全台第一條會自己呼吸的運河。
水利局表示，目前已針對運河盲段鄰近水域進行曝氣增氧試驗，後續將評估於中正截流站設置曝氣系統，如果成效不錯會繼續向中央爭取經費。
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