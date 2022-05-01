聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南運河設國內研發溶氧機雨 成為會呼吸的河流

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市水利局在民生截流站周邊，設置「遠端智控微氣泡溶氧系統」，吸引魚群聚集。圖／水利局提供
台南市水利局在民生截流站周邊，設置「遠端智控微氣泡溶氧系統」，吸引魚群聚集。圖／水利局提供

台南市區中心的運河，近年水質有改善，但仍然偶而會發生水質惡化，魚群大量死亡的情況，市府水利局向環保署爭取經費，最近在民生截流站周邊，設置10台的「遠端智控微氣泡溶氧系統」，可隨時補充水中溶氧的不足，測試結果確實有效提升溶氧，甚至吸引魚群聚集，成為一條「會自己呼吸的運河」。

水利局表示，當然增加溶氧是比較被動的措施，市府將繼續進行運河沿岸汙水截流等工程，以改善安平運河水質、減少運河汙染源，使其水質穩定不再惡化，讓台南運河逐漸轉型成為城市觀光遊憩亮點區域。

水利局指出，為持續改善運河水質，環保署近期補助330萬元，上個月在民生截流站設置10台溶氧機，領先各縣市導入國內自主研發的高效能水質溶氧改善系統，系統結合水質溶氧連續偵測、雲端連線智慧控制、微氣泡高效曝氣設備，可偵測運河水質溶氧情況，溶氧不足時自行啟動微氣泡曝氣設備，緊急補充運河溶氧，減緩水質惡化情形。

經委託專業團隊測試，自曝氣系統正式運轉起，其系統周圍幾乎無缺氧情形，30公尺內溶氧可達3mg/L以上，且曝氣時會吸引魚群聚集現象，提供生物良好棲息地及魚庇環境，成為全台第一條會自己呼吸的運河。

水利局表示，目前已針對運河盲段鄰近水域進行曝氣增氧試驗，後續將評估於中正截流站設置曝氣系統，如果成效不錯會繼續向中央爭取經費。

台南市水利局向環保署爭取經費，最近在民生截流站周邊，設置10台的「遠端智控微氣泡溶氧系統」，可隨時補充水中溶氧的不足。圖／水利局提供
台南市水利局向環保署爭取經費，最近在民生截流站周邊，設置10台的「遠端智控微氣泡溶氧系統」，可隨時補充水中溶氧的不足。圖／水利局提供

水質 水利局 台南

延伸閱讀

千年運河復甦 京杭大運河全線通水

台中大甲青一橋老舊人車爭道 水利局斥百萬建行人鋼橋

相隔1百多年後 京杭大運河全線貫通

失業男跳運河 員警從鬼門關前及時救回

相關新聞

下營夜市重新開張 黃偉哲居隔出關急巡視

台南市下營夜市今晚重新開張，日前與確診者同桌而居家隔離至昨晚截止的台南市長黃偉哲，今晚巡視時提醒下營鄉親做好防疫措施、戴...

南橫通車「外溢」商機 台南玉井人潮現大啖芒果冰

南橫全線通車「外溢」為台南山區添商機，著名玉井芒果冰商家昨周六一早顧客不斷，生意比平常暴增1倍，許多民宿也爆滿，業者說，...

舉重國手承襲病故丈夫遺志 當選自強媽媽令人動容

台南市大內區公所今辦理模範母親表揚，由高齡長者所組成的環湖社區劇團，以喜劇表演王阿舍娶親性平宣導話劇串場，意外達到宣導效...

台南鐵路沿線有8處易陷落點 鐵道局長南下提醒注意安全

台南市鐵路地下化工程上個月發生鐵軌地基流失情況，還好緊急搶修未影響火車行車安全，鐵道局局長伍勝園今天南下視察，表示地下化...

台南市長黃偉哲居隔中 配合3+4開小房間同步記者會

台南市長黃偉哲因為接觸到確診者，從4月28日起自行配合3+4的居家隔離新制，今天雖然已經離開住家，但是仍配合自主防疫相關...

新市增添體健設施 年底0至2歲公共托嬰中心上路

台南市新市區公所與業者合作．利用容積移轉回饋金，在新和重劃區風雨球場旁打造一座完善體健設施休閒場今啟用，而三里聯合活動中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。