蘇治芬、劉建國時隔多年同框：沒有破不破冰的問題

民進黨立委蘇治芬日前接受媒體專訪曾提及，今天有邀集同黨立委劉建國出席雲林縣東勢鄉一場復康巴士捐贈記者會，兩人時隔多年首度同框，備受外界關注；蘇、劉先後抵達會場，2人接受媒體訪問時不約而同時說「沒有破不破冰的問題」，各自都是很關心社會福利的夥伴，接下來會繼續打拚，造福身心障礙族群。

蘇治芬表示，今天這部復康巴士是目前全國唯一一部自排且高頂的車輛，從德國原廠原裝進口，經內政部長徐國勇居中牽線、各方奔走2年才順利運抵台灣，促成今天這樁捐贈喜事，是海線身心障礙族群的大事，「劉建國委員能一起參與，大家很開心」。

蘇治芬說，劉建國非常關心社會福利，也是他問政強項之一，且與身心障礙團體相當親近，他今天能一起參與盛會，大家都很開心，彼此也沒有冰「破不破」的問題，蘇強調「黨的決定，黨員沒有二話，只有一條路就是團結才有力」。

年底選戰前，最備受矚目的縣黨部主委選舉將在5月22日舉行，蘇、劉耕耘的山、海線都各自派出人選角逐黨部主導權，兩派人馬在地方上實力相當，民意基礎皆穩固；蘇治芬說，選況的確打得火熱，不過這對民進黨而言是常態，無論派系競爭或黨職選舉是家常便飯，但黨最有價值的文化，就是砲口一致對外。