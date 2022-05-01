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議員促嘉義高鐵BRT增班 黃敏惠盼中央快做輕軌

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義高鐵站連接市區的BRT兩條路線，運量已可達每年120萬人次。記者林伯驊／翻攝
嘉義高鐵站連接市區的BRT兩條路線，運量已可達每年120萬人次。記者林伯驊／翻攝

嘉義高鐵站以BRT兩條路線接駁進嘉市區，市長黃敏惠認為10年多來，年運量破120萬人次、趨於飽和，亟需重評估起初就欲建置的輕軌，市議員指出，等花250億蓋輕軌「緩不濟急」，可從每20分鐘1班調整至10分鐘；市府表示，兩條BRT由公路總局主管，持續表達訴求，盼尖峰時段5分鐘1班。

市府交通處說，以進出嘉義高鐵站人次換算，其中會搭乘BRT僅約2成，若BRT愈方便、搭的人一定愈多，且觀察連假時也大排長龍客滿，因目前兩條BRT是高鐵出資、嘉義客運經營，增班牽涉經費，要再和公總等多方溝通。

市議員蔡文旭日前質詢說，BRT在2018年年運量128萬人次、2019年121萬人次、2020年98萬人次、2021年50萬人次，平均每班載客量分別為32人、30人、24人、17人，要建聯外軌道進市區，全長14.3公里，總經費250億，連採取平面或高架都未定案，進度還在「提議」、「洽談」階段，若交通部同意才會正式進入行政作業，工程順利也需5年，要解決目前運量飽和是緩不濟急。

蔡文旭建議，7211線、7212線為每20分鐘1班，換算平均載客量33人，假如調整10分鐘1班，班次增1倍，每班載客量就能降為17人，若還飽和再調為5分鐘1班，才能在短時間內解決運量，提升品質。

黃敏惠答詢反問是否覺不必做輕軌？蔡文旭否認，說是要務實而非務「虛」，黃敏惠說，很多民眾抱怨，高鐵沒有提供軌道進市區，其實輕軌用地已保留，就在高鐵大道中間，高鐵站第二月台對面空地也是輕軌站區，優化BRT是必然的，不衝突的是，中央原本的規畫該進行、兌現承諾，趕快啟動。

交通處指出，先前獲中央補助600萬進行「嘉義地區軌道整體路網評估規畫案」，正進行期末結案報告修改；據了解，黃敏惠施政報告有提及此案內容，評估9條路線，目前認為高鐵站到嘉市區的軌道最有需求，有望以這份評估結果，進一步爭取細部規畫經費。

嘉市議員蔡文旭建議嘉義高鐵站連接市區的BRT兩條路線，先增班，就能立即緩解運量飽和問題。圖／嘉市議員蔡文旭提供
嘉市議員蔡文旭建議嘉義高鐵站連接市區的BRT兩條路線，先增班，就能立即緩解運量飽和問題。圖／嘉市議員蔡文旭提供

高鐵 BRT 輕軌

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