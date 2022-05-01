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投入逾千萬 台水公司汰換下營及六甲管線下月完工

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台水公司汰換台南下營及六甲管線，預計下月完工。圖 ／台水公司提供
台水公司汰換台南下營及六甲管線，預計下月完工。圖 ／台水公司提供

為改善居民用水品質，台灣自來水投入1100萬元公司汰換台南市下營及六甲區老舊幹管約2.5公里，預計下月完工。

台水公司第六區管理處表示，下營區茅營里茅港及六甲區水林里、六甲里等地區，因部分管線老舊，易發生爆管，一旦停水維修將造成民眾用水不便。

為降低漏水風險，水公司今年度籌編1100萬元預算，將下營區茅港原本管徑50公釐塑膠管，汰換成管徑100公釐的延性鑄鐵管，及將六甲區水林里、六甲里原本管徑80公釐、100公釐塑膠管，汰換成管徑100公釐的延性鑄鐵管，總計汰換長度達2.5公里，預估有130戶受惠。

該第六區管理處表示，埋設管材選用較為優質的延性鑄鐵管，使用年限較原有塑膠管線更長，延展性佳，也較耐震；不僅提升水壓，也較不容易發生漏水情形。埋管完成後可提升該區民生用水品質，也可減少管線破管維修造成停水帶來不便的困擾。

漏水 停水 台南

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