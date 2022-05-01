嘉義市警局傳2名所長確診 所長休假隔離中

嘉義市警局傳有2名所長確診，市警局深夜證實有2名所長確診，另有4名所長接受PCR結果還沒出來，但自行快篩是呈現陰性。市警局表示，確診及等待結果的所長都請假，警局早有因應機制不會影響勤務，今天（五月一日）將對外勤單位全面進行清消，周一再針對內勤單位進行清消。

市警局表示，有確診的派出所已有分配代理主管，而且也可以視訊相互聯絡，勤務上也已做好分流分組，分3組，每組上12小時班，2組上班1組休假，各組都有幹部在帶，所長確診的話由幹部來取代，都有依反應機制處理，所以不會影響整個勤務運作。目前有與所長接觸過的同仁，快篩後都呈現陰性。