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嘉義市警局傳2名所長確診 所長休假隔離中

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市警一分局傳有名所長確診。記者李宗祐／攝影
嘉義市警一分局傳有名所長確診。記者李宗祐／攝影

嘉義市警局傳有2名所長確診，市警局深夜證實有2名所長確診，另有4名所長接受PCR結果還沒出來，但自行快篩是呈現陰性。市警局表示，確診及等待結果的所長都請假，警局早有因應機制不會影響勤務，今天（五月一日）將對外勤單位全面進行清消，周一再針對內勤單位進行清消。

市警局表示，有確診的派出所已有分配代理主管，而且也可以視訊相互聯絡，勤務上也已做好分流分組，分3組，每組上12小時班，2組上班1組休假，各組都有幹部在帶，所長確診的話由幹部來取代，都有依反應機制處理，所以不會影響整個勤務運作。目前有與所長接觸過的同仁，快篩後都呈現陰性。

據了解，市警局2個分局都各有名所長確診，一名所長2天前休假4月30日上班時被衛生局通知PCR呈現陽性，立即向分局反應。另名所長4月29日在家以快篩劑測試呈現陽性，4月30日趕快做PCR呈現陽性，也立即向分局反應。

嘉義市警二分局也傳有名所長確診。記者李宗祐／攝影
嘉義市警二分局也傳有名所長確診。記者李宗祐／攝影

快篩 衛生局 嘉義

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