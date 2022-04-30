嘉市好人好事暨孝行楷模 照顧母弟終生奉獻獲表揚

嘉義市政府今日表揚12名好人好事代表及10名孝行楷模，宣揚社會良善與慈愛典範，當中黃政雄、王小文孝行感人，將代表嘉義市接受內政部表揚。市長黃敏惠向每位獲獎者致敬，感謝他們為社會增添溫暖的正向力量，讓嘉義市成為溫馨幸福城市。

表揚大會在嘉義市港坪運動公園體育館舉行，因應疫情，活動採取最高規格防疫作為辦理。嘉義市10名孝行楷模為黃政雄、黃昭仁、王小文、黃淑伶、林毅凱、廖映晴、蘇金燦、林士貴、陳燦明、陳敏田，當中黃政雄、王小文孝行感人，孝親至誠態度，令人敬佩，將代表嘉義市接受內政部表揚。

52歲黃政雄從國中起就幫忙家中金紙攤及麵攤工作，並以半工半讀完成高中美工科學業。由於年邁父母皆有病痛纏身，父親需依賴氧氣機維生，母親長期洗腎，家中開銷龐大，黃政雄除了白天上班，晚上到夜市擺攤自行創作的手工藝品增加收入。為了有更多時間照料雙親生活起居，他毅然辭去工作，成為專職手工藝創作者，雖然經濟來源不穩定，但其不以為苦，親侍雙親經年如一日毫無怨尤，孝行感人鄰里讚揚，可說是孝行最佳典範。

47歲王小文是家中老大，二弟因幼時發生意外傷及腦部，導致身心障礙，王女士不僅承擔起照顧二弟及二弟兒子（姪子）的責任，更一肩挑起照顧行動不便的母親，默默操持家務，為家庭付出奉獻至今未婚。對母親與二弟無微不至的照顧，彰顯孝行感人及姊弟手足的可貴。