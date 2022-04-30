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「小老闆市集」擺攤顧店 小小老闆今日我最大

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
家長拿手機紀錄孩子當小老闆一刻。圖／嘉義市政府提供
家長拿手機紀錄孩子當小老闆一刻。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府多元親子活動「小老闆市集」今天下午在中央廣場熱鬧舉行，30個充滿巧思，內容琳瑯滿目的攤位，全是年僅4歲到12歲孩童們的創意展現。市長黃敏惠表示，4月30日是國際不打小孩日，結合兒童權利公約中的「表意權」精神舉辦親子活動更具意義。

市長黃敏惠說，四月是屬於兒童的月份，今年市府一系列兒童節活動都緊扣兒童權利公約精神；4月30日這天小孩最大，藉由小老闆市集讓孩子們發揮創意參與活動，每個攤位的設計、佈置、執行，小老闆們都能充份表達自己意見，這是一場寓教於樂，活潑又精彩的親子活動。

社會處表示，現場30個攤位內容極為豐富多樣，有環保類的二手物品、環保許願瓶、益智類的桌遊、創意樂高、手工藝類飾品、指甲貼、遊戲類的益智彈珠台、射飛鏢，還有烏克麗麗等才藝表演等等，吸引眾多親子參與同樂，活動現場熱鬧不已。

所有參與親子可用貼點點方式，選出提供服務最棒、最具特色攤位及最喜歡的cosplay裝扮前三名小老闆。

小老闆市集活動設計有趣，每位小老闆不僅裝扮成自己最愛的角色（kids cosplay）擺攤顧店，為了滿足小老闆們也可以去其它攤位玩耍同樂，還提供讓人會心一笑的「小老闆店休」掛牌，讓小朋友可以臨時休息，跑出去其他攤位玩半個小時。許多家長說，原本只是想讓孩子擺攤玩一玩，然而看到孩子自己表演、自己當老闆、自己負責的表現，感覺收穫滿滿。

小朋友現場擺攤當起小老闆。圖／嘉義市政府提供
小朋友現場擺攤當起小老闆。圖／嘉義市政府提供
爸爸媽媽當小老闆的顧問。圖／嘉義市政府提供
爸爸媽媽當小老闆的顧問。圖／嘉義市政府提供
小老闆擺攤做生意還是以童玩類最受歡迎。圖／嘉義市政府提供
小老闆擺攤做生意還是以童玩類最受歡迎。圖／嘉義市政府提供

親子 黃敏惠

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