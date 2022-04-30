台南新農撰寫從農故事 獲女力創意點子競賽首獎

台南柳營蔬菜產銷第二班班長蘇雪莉，撰寫投入農業歷程出版「村家味：從兩株蘆薈到行銷國際的三代女力傳奇」；市長黃偉哲、農業局長李建裕受邀寫序，今天在政大書城辦簽書會，黃偉哲稱讚這本書訴說三代女性從農動人故事，也看到「創意」讓農業有無限可能，非常激勵人心。

蘇雪莉學美術從事設計工作，八年多前不捨母親務農辛勞，想協助母親，就從種植蘆薈開始學習，剛好全國第一個有機農業專區台南柳營太康有機農場正在招租，便自告奮勇參與徵選成為進駐業者，農業局輔導下，進駐業者加入產銷班，蘇雪莉當選為產銷班長後帶領參加競賽，榮獲全國優良農業產銷班，也曾榮獲農糧署的「女力創意點子競賽」首獎、市府頒發的績優臺南新農人等，可謂獲獎無數。

除了學習農產業第一線生產，蘇雪莉更發揮許多創意點子在農產品上，陸續研發了蘆薈蕾絲麵、古早味綜合米豆簽等產品，前者獲得許多餐飲業者的青睞，後者獲選為臺南十大伴手禮，此外，檸檬蘆薈吸凍更是每逢炎炎夏日總賣到缺貨，是大人小孩的健康消暑聖品。

這兩年蘇雪莉的女兒留學歸國，加入台南青農聯誼會、跟著媽媽投入農業，帶給品牌經營許多新思維。以2021年台南好米創意料理競賽冠軍的法式甜品「星空．飯穀」為例，即是蘇雪莉和女兒、法國準女婿共同研發；米的成分比例高，不僅美味又美觀，正在開發成市場產品，讓更多人能品嘗中西揉合的好滋味。