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嘉市國中小藝才班術科測驗登場 高規格防疫
嘉義市國中小藝術才能班術科測驗在今、明兩天登場，國中有225人報名，國小有164人報名，總計389人。今年有7名考生因COVID-19疫情影響需補考，其餘382名考生都有到考，到考率100%。為保障考生、承辦學校師生及工作人員健康，以最高規格嚴格執行防疫工作。
今年因疫情升溫，為保障考生、承辦學校師生及工作人員健康，考生進校園戴口罩、量體溫，並須繳健康申明書，試務工作辦理期間，除報考吹奏類樂器學生得於考試時暫時脫下口罩外，其餘人員需全程佩戴口罩，皆以最高規格嚴格執行防疫工作。
教育處長林立生表示，有7名考生因COVID-19疫情影響需補考，分別蘭潭國中美術班4名、博愛國小音樂班管樂組3名，都因與確診者接觸而受匡列為居家隔離或自主健康管理，致無法應試。為維護這7名考生權益，將於5月14日辦理補考，報考該班之公告錄取名單日期也順延至5月25日。
林立生指出，今年有1名考生提出特殊試場需求，為給予考生合宜且適當之試場服務，也依其實際需求，提供個別、獨立考試場地，讓考生能有友善舒適的應考環境。
為培育具有優異藝術才能之學生，滿足各類藝術專長學生的學習需求，嘉義市在國中小階段均設有音樂、美術及舞蹈類別的藝術才能班，以培植多元之藝術專業人才。
本學年度招考的學校及班別如下：嘉義國中音樂班國樂組、西樂組、舞蹈班；北興國中音樂班管樂組；南興國中音樂班管樂組；蘭潭國中美術班；博愛國小音樂班管樂組；崇文國小音樂班及舞蹈班；嘉北國小音樂班管樂組及大同國小美術班。本次考試除蘭潭國中美術班及博愛國小音樂班管樂組因補考程序而延後公告錄取名單外，其餘班別預定於5月13日以前公告錄取名單，家長及考生可上嘉義市政府教育處網站查詢。
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