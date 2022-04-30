嘉市國中小藝才班術科測驗登場 高規格防疫

嘉義市國中小藝術才能班術科測驗在今、明兩天登場，國中有225人報名，國小有164人報名，總計389人。今年有7名考生因COVID-19疫情影響需補考，其餘382名考生都有到考，到考率100%。為保障考生、承辦學校師生及工作人員健康，以最高規格嚴格執行防疫工作。

今年因疫情升溫，為保障考生、承辦學校師生及工作人員健康，考生進校園戴口罩、量體溫，並須繳健康申明書，試務工作辦理期間，除報考吹奏類樂器學生得於考試時暫時脫下口罩外，其餘人員需全程佩戴口罩，皆以最高規格嚴格執行防疫工作。

教育處長林立生表示，有7名考生因COVID-19疫情影響需補考，分別蘭潭國中美術班4名、博愛國小音樂班管樂組3名，都因與確診者接觸而受匡列為居家隔離或自主健康管理，致無法應試。為維護這7名考生權益，將於5月14日辦理補考，報考該班之公告錄取名單日期也順延至5月25日。

林立生指出，今年有1名考生提出特殊試場需求，為給予考生合宜且適當之試場服務，也依其實際需求，提供個別、獨立考試場地，讓考生能有友善舒適的應考環境。

為培育具有優異藝術才能之學生，滿足各類藝術專長學生的學習需求，嘉義市在國中小階段均設有音樂、美術及舞蹈類別的藝術才能班，以培植多元之藝術專業人才。