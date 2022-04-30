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嘉市表揚模範母親 癌母協助身障兒勵志尋夢

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
市長黃敏惠（左）、市議會議長莊豐安（右）與模範母親邱陳月清合影。圖／嘉義市政府提供
市長黃敏惠（左）、市議會議長莊豐安（右）與模範母親邱陳月清合影。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府今天上午於港坪運動公園體育館舉辦模範母親表揚大會，有19名模範母親、7名慈馨媽媽獲表揚，市長黃敏惠頒發「母德揚芬」獎牌，盛讚她們都是典範，為所有母親獻上最真摯的感謝與祝福，且要學習媽媽們勇敢的精神，在疫情衝擊下，繼續守護家庭。

市長黃敏惠表示，媽媽是上帝派來守護每個家庭天使，她們不辭辛勞默默付出，用青春和心血成就家庭和子女，母親的偉大讓人感恩。

黃敏惠說，每位媽媽都是「勇媽」，她們在最艱困環境中發揮自己力量，面對打擊願意挺身而出，要學習每位勇敢媽媽的精神守護嘉義。在疫情衝擊下，要保持社交距離，減少群聚互動，呼籲大家施打疫苗，做好防疫，家裡的人都能平安健康，就是媽媽們最快樂的事。

社會局指出，受獎者中高齡90歲的邱陳月清，個性開朗親和；丈夫任職公路局第五工程處，因專職司機，常需出差，因此她一肩扛起家中大小事。2018年在丈夫得肺腺癌後更是不分日夜全心全力地照顧，不離不棄夫妻鶼鰈情深令人動容。育有四子二女，皆學有所成，寬和賢良的身教，影響了孩子們的價值觀，鄰居有難，她一定鼎力相助。

受表揚的7位「慈馨媽媽」，因著對孩子無限的愛，不辭辛勞的付出心力；憑藉著堅毅與勇氣，支持子女度過生命中的風雨險阻，更以樂觀與愛，鼓舞子女成長與茁壯。

其中，50歲的阮薏澐，育有2位體重極低的早產兒，長子柏翰因視網膜剝離有視覺功能障礙，照顧與一路學習上備極艱辛，後罹患乳癌，在家人支持下，走過身體損傷，也給孩子正向的力量；支持柏翰突破視障阻礙追尋音樂夢想，二度榮獲總統教育獎，更考上清華大學，展現獨特天賦與價值。

市長黃敏惠（左）、市議會議長莊豐安（右）與慈馨媽媽阮薏澐合影。圖／嘉義市政府提供
市長黃敏惠（左）、市議會議長莊豐安（右）與慈馨媽媽阮薏澐合影。圖／嘉義市政府提供
慈馨媽媽大合照。圖／嘉義市政府提供
慈馨媽媽大合照。圖／嘉義市政府提供
模範母親大合照。圖／嘉義市政府提供
模範母親大合照。圖／嘉義市政府提供

黃敏惠 疫情

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