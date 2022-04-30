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黃偉哲居隔今騎飛輪運動 網友喊祝減肥3公斤

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
居隔中的台南市長黃偉哲貼出騎飛輪影片。圖／台南市府提供
居隔中的台南市長黃偉哲貼出騎飛輪影片。圖／台南市府提供

台南市副市長趙卿惠表示，市民朋友關心市長的狀況，早上市長做了適度的運動，還是在居家隔離的狀況，看起來狀況是還不錯，他的居隔規定是比較高規的，因為他本來應該不是屬於要被居隔的對象，那也是到4月30號，就是到今天，

台南市長黃偉哲因27日晚上和確診里長有同桌餐敘，28日晚上10點半接獲衛生局疫調通知後，決定高規模進行「3+4」居家隔離，他請網友建議居隔期間可做什麼？呼應網友建議他運動的建議，黃偉哲今天一早po上最新影片，因只po出40秒手機就掉了，有網友就說阿嬤來騎都比市長熱血，還有人說是不是騎完馬上來一碗肉臊飯？多數網友則為市長加油，祝福減肥成功。

黃偉哲居家隔離Day3，他一早po上最新影片，一身居家打扮在家騎飛輪，笑稱自己的飛輪吊牌還沒拆掉是正常的，網友笑稱：「該不會（飛輪）今天才送來的吧」，黃偉哲回應：「已經買很久了」。多數網友為市長加油，「希望市長居隔完可以瘦三公斤」、但也有人留言「市長可以敲碗開箱美食嗎？」

居家隔離 黃偉哲

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