斗六雲林溪掀蓋重見天光 打造雲林最美的水岸城市

貫穿雲林縣斗六市區的「雲林溪」，長年加蓋汙臭不堪，108年縣府和環保署斥資11.65億元以先進的截流工法展開「掀蓋整治美化工程」，全長約3公里的河流分3段同步施工，今天完工啟用，美麗溪流環繞市街，魚蝦蛙鳥重新活躍於柳岸水都，暗黑溪流重見天光展現城市的生命力。

「講著這條溪的故事，序大是講攏講袂停，少年時的記憶，護岸內面ㄟ菜園，是溪水賞賜的產業，囡仔人猶毋知影煩惱....」一首詠頒雲林溪之美的MV歌曲，今天在溪畔響起，感動無數斗六人，連返鄉參加啟用儀式的環保署副署長蔡鴻德也感動地稱讚故鄉城市因有河流而偉大。

雲林溪整治計畫從大學橋到斗六水資源中心全長約3公里，貫穿斗六市區，古老河流數十年前配合市區發展，全面加蓋，把原有豐富的溪邊故事與人文生態，全都埋進地底，文史人士暢議「掀起斗六蓋頭來！」，獲中央認可從105年規畫，將分段掀蓋整治，把雲林溪找回來。

縣長張麗善說，工程計畫以「治水防洪」、「都市再生」、「生態親水」、「產業繁榮」為主軸，擘劃「古都小鎮、水岸風情」，依溪流性質分3段施作，其中以污水截流的「斗六礫間」水質淨化場工程最龐大，收集上游畜牧廢水及生活污水，每日處理汙水15000CMD後的乾淨水體再導入將雲林溪。

張麗善說，整治後的雲林溪，搭配截流井及箱涵導引至下游的斗六水資中心進行爭化處理，乾淨水體讓城市的自然生態逐漸恢復健康，展現綠色水岸城市，這也是斗六厤年來最大的公共休閒工程，未來包括么鬼街及沿線的景觀將持續動工，讓斗六重新找回這條完整又美麗乾淨的溪流。