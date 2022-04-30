台南學甲西瓜今年受損嚴重 西瓜節照樣熱鬧登場

台南學甲「西瓜節」產業文化活動今天在華宗公園登場，有西瓜綿創意料理DIY、蚵殼DIY、「西瓜棋王」少年爭霸賽等活動；今年西瓜因雨災情嚴重、產量少，只有6名瓜農展售100多顆西瓜，半個多小時就搶購一空。主辦單位希望炎熱的天氣中讓民眾品嘗最消暑的學甲西瓜、有吃又有玩。

配合西瓜節舉辦的「西瓜評鑑」共有21位瓜農參，根據西瓜果重、甜度、外觀及肉質等評分；選出前三名冠軍郭茂生獲「學甲西瓜王」封號，第二名蔡瓊蕙、第三名郭蔡麗雲；其中郭茂生、蔡瓊蕙是夫妻，夫妻檔包辦冠亞軍。

代表市長黃偉哲出席的市府祕書長方進呈表示，學甲西瓜生產位於三慶里頂洲及紅茄一帶，因鹽分砂質土壤、合宜溫度條件及農民優良種植技術，大西瓜賣相、品質俱佳，在各大西瓜競賽是奪冠常客。今年因霪雨災害產量大幅減產，但單果仍重達25甚至30斤以上，產量雖然減少，吃起來一樣美味，歡迎大家把握產季來學甲買最新鮮、口感最佳的西瓜。