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台南學甲西瓜今年受損嚴重 西瓜節照樣熱鬧登場
台南學甲「西瓜節」產業文化活動今天在華宗公園登場，有西瓜綿創意料理DIY、蚵殼DIY、「西瓜棋王」少年爭霸賽等活動；今年西瓜因雨災情嚴重、產量少，只有6名瓜農展售100多顆西瓜，半個多小時就搶購一空。主辦單位希望炎熱的天氣中讓民眾品嘗最消暑的學甲西瓜、有吃又有玩。
配合西瓜節舉辦的「西瓜評鑑」共有21位瓜農參，根據西瓜果重、甜度、外觀及肉質等評分；選出前三名冠軍郭茂生獲「學甲西瓜王」封號，第二名蔡瓊蕙、第三名郭蔡麗雲；其中郭茂生、蔡瓊蕙是夫妻，夫妻檔包辦冠亞軍。
代表市長黃偉哲出席的市府祕書長方進呈表示，學甲西瓜生產位於三慶里頂洲及紅茄一帶，因鹽分砂質土壤、合宜溫度條件及農民優良種植技術，大西瓜賣相、品質俱佳，在各大西瓜競賽是奪冠常客。今年因霪雨災害產量大幅減產，但單果仍重達25甚至30斤以上，產量雖然減少，吃起來一樣美味，歡迎大家把握產季來學甲買最新鮮、口感最佳的西瓜。
學甲13里選出的模範母親也到會場接受表揚祝福，有秀昌里王李麗雲、明宜里陳郭雪、慈福里李周鴛鴦、仁得里黃淑花、新達里劉郭笑、中洲里陳曾含笑、大灣里蘇王素、豐和里莊王蜂、新榮里王錦利、光華里李王鶯嬌、宅港里李謝玉珠、平和里謝陳素連、三慶里郭謝玉蘭等13位。
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