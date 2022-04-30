嘉義市首座遊客中心 解決大溜滑梯、滑草場沒廁所窘態

嘉義公園旁KANO園區的人工草皮滑草場與磨石子溜滑梯每逢例假日吸引許多大小朋友遊玩，歡笑聲此起彼落，成了嘉義市熱門的親子遊戲場，但附近卻沒有公廁，親子要上廁所遠至嘉義公園或者棒球場，令家長批評美中不足、不夠親民。市府表示，「KANO遊客中心」已在去年動工，預計今年8月底完工，基本的旅遊諮詢、旅客等候與公廁等功能都將完備。

市府觀光新聞處表示，「KANO遊客中心」已於去年9月9日正式開工，佔地 57坪，除了基本的旅遊諮詢、旅客等候、公廁功能之外還提供了寄物空間、友善孕媽咪的集哺乳室，也將當中25坪商業空間委外經營，提供輕食與商品販售等多樣化的服務，預計今年8月31日完工。雖然占地不大，但服務能量卻很大，周邊有BRT候車亭、YOUBIKE租借站，及廣大的停車空間，交通便利。