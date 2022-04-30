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嘉義市首座遊客中心 解決大溜滑梯、滑草場沒廁所窘態

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
興建中的「KANO遊客中心」外牆掛著未來藍圖。記者李宗祐／攝影
興建中的「KANO遊客中心」外牆掛著未來藍圖。記者李宗祐／攝影

嘉義公園旁KANO園區的人工草皮滑草場與磨石子溜滑梯每逢例假日吸引許多大小朋友遊玩，歡笑聲此起彼落，成了嘉義市熱門的親子遊戲場，但附近卻沒有公廁，親子要上廁所遠至嘉義公園或者棒球場，令家長批評美中不足、不夠親民。市府表示，「KANO遊客中心」已在去年動工，預計今年8月底完工，基本的旅遊諮詢、旅客等候與公廁等功能都將完備。

市府觀光新聞處表示，「KANO遊客中心」已於去年9月9日正式開工，佔地 57坪，除了基本的旅遊諮詢、旅客等候、公廁功能之外還提供了寄物空間、友善孕媽咪的集哺乳室，也將當中25坪商業空間委外經營，提供輕食與商品販售等多樣化的服務，預計今年8月31日完工。雖然占地不大，但服務能量卻很大，周邊有BRT候車亭、YOUBIKE租借站，及廣大的停車空間，交通便利。

觀光新聞處長張婉芬表示，遊客中心總經費1千萬元，不只在重要交通節點上，周邊都是觀光客經常造訪的重要景點，包含嘉義公園及樹木園等。整體空間分布上，包含25坪商業空間、22坪服務空間及10坪公廁，共計57坪。建築設計將融合嘉義市木都意象，除了基本的旅客諮詢服務功能，附設商業空間委外經營就是希望提供遊客多元化的複合服務。

興建中的「KANO遊客中心」外牆掛著未來藍圖。記者李宗祐／攝影
興建中的「KANO遊客中心」外牆掛著未來藍圖。記者李宗祐／攝影
興建中的「KANO遊客中心」預計今年8月底完工。記者李宗祐／攝影
興建中的「KANO遊客中心」預計今年8月底完工。記者李宗祐／攝影
KANO園區的人工草皮滑草場與磨石子溜滑梯每逢例假日吸引大小朋友遊玩。記者李宗祐／翻影
KANO園區的人工草皮滑草場與磨石子溜滑梯每逢例假日吸引大小朋友遊玩。記者李宗祐／翻影
KANO園區的人工草皮滑草場與磨石子溜滑梯每逢例假日吸引大小朋友遊玩。記者李宗祐／翻影
KANO園區的人工草皮滑草場與磨石子溜滑梯每逢例假日吸引大小朋友遊玩。記者李宗祐／翻影

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