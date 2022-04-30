台南市表揚勞工模範母親 最年長李莊充80歲

台南市勞工局今天在善化啤酒廠表揚「勞工模範母親。台南市美容業職業工會彩妝志工為得獎媽媽梳妝打扮，讓大家亮麗登台領獎，留下紀念價值畫面。勞工局長王鑫基表示，勞工朋友都是默默耕耘，市長也很支持這樣有意義的表揚，希望弘揚勞工模範母親的母性光輝。

受表揚最年長的是80歲李莊充媽媽，為人和善樂善好施，深受社區居民讚賞推崇，早年在佳里區經營豬肉生意，努力打拚為家庭無私奉獻，教養子女成人，培養子女良好品格與態度、在各自專業領域表現卓越。1男4女長子從事餐飲服務業，鑽研餐飲專業更熱心推動工會事務，協助工會辦理模範勞工表揚、勞工教育、衛生講習、幹部訓練等貢獻良多。

勞工局表示，許多模範母親或子女投入勞工局「做工行善團」修繕或義剪志工團隊，為弱勢貢獻心力。其中蔡秀枝媽媽、洪春秀媽媽、劉阿娥媽媽、李賴碧雲媽媽的兒子參與「做工行善團」免費替弱勢修築安全居住環境，劉雅惠媽媽則貢獻廚藝專長，準備美味餐點慰勞修繕志工，讓志工們吃飽後更有力氣施工。歐陽淑惠媽媽、黃鳳琴媽媽、蒲彩燕媽媽、郭怡秀媽媽加入勞工局「有情有疼心、義剪亮容顏」義剪志工團隊，嘉惠許多不便外出理髮的弱勢族群。

勞工模範母親當選人共20名：李莊充、楊葉末子、劉王春筍、蔡秀枝、洪春秀、陳玉秀、歐陽淑惠、李秀英、陳詹月、劉阿娥、李賴碧雲、陳黃水錦、黃鳳琴、陳蔡金連、蒲彩燕、蘇美娜、劉雅惠、李美珠、黃麗錦、郭怡秀。